كيف تعتني بطفلك المصاب بالجدري؟

تهدف معالجة الطفل المصاب بالجدري في البيت لتخفيف الحكة المزعجة

الجُـدَرِيّ أو الجَـدَرِيّ هو أول مرض ينتصر عليه البشر. فتك الجـدَرِيّ وشوه وسبّب العمى لملايين الضحايا عبر تاريخه الطويل. ينشأ الجـدَرِيّ نتيجة للعدوى بفيروس ينتقل من المصابين إلى الأصحاء.

ويظهر طفح يشبه البثور على جلد المريض، ثم تتكون قشرة على البثور ما تلبث أن تسقط تاركة ندبة في مكانها. وليس للجدري علاج. كما يموت 20% من ضحاياه، ويصاب الباقي بتشوهات مستديمة، ويصاب البعض بالعمى. وفي سنة 1796، قام الطبيب الإنجليزي إدوارد جينر بتحضير أول لقاح ضد الجدري. وبحلول أربعينيات القرن السابق، اختفى الجدري من أوروبا وأمريكا الشمالية. وفي سنة 1967، بدأت منظمة الصحة العالمية في تنظيم حملة للقضاء عليه. وفي سنة 1977، ظهرت آخر إصابة بالجدري في الصومال؛ وفي سنة 1980، أعلنت المنظمة أنها نجحت في القضاء على المرض.

تهدف معالجة الطفل المصاب بالجدري في البيت بشكل أساسي لتخفيف من أعراض الحكة المزعجة، والحمى، والشعور بالانزعاج المرافق.

على أية حال، لا تستعملي الاسبيرين لتخفيض الحرارة أو الحمى عند الطفل المصاب بالجدري أو أي من الأمراض الفيروسية الأخرى. حيث يمكن أن يسبب استعمال الاسبيرين في مثل هذه الحالات الإصابة بأمراض خطيرة مثل، متلازمة ري، التي تؤدي إلى فشل الكبد والموت.

وإليك بعض الإجراءات التي يمكنك القيام بها لمساعدة طفلك:

1- استعملي كمادات باردة لتخفيف الحرارة أو اغسلي الطفل بماء فاتر كل 3 إلى 4 ساعات خلال الأيام القليلة الأولى. حيث تخفف الماء من الحكة وتخلص الطفل من الحرارة المزعجة. وتذكري الاغتسال لا ينقل الجدري.

2- لا تفركي جسم الطفل أبداً، استعملي منشفة ناعمة واضغطي بلطف على جلد الطفل لتجفيفه.

3- ضعي المستحضر الذي وصفه لك الطبيب بعناية على المناطق التي تحك الطفل (ولكن لا تستعمليها على الوجه، خصوصا قرب العيون).

4- أعطي الطفل طعاماً بارداً مثل الجلو، والمهلبية وحاولي أن تكون سهلة البلع لأن الجدري ينتشر في الفم مما يجعل الشرب أو الأكل صعباً. تجنبي الأطعمة الحامضة والمالحة خصوصاً عصير البرتقال.

5- اسألي الطبيب أو الصيدلي عن كريم مخففة للألم يمكن وضعه على القروح الجلدية في المنطقة التناسلية.

6- أعط طفلَك acetaminophen مثل (Tylenol) بانتظام لتخفيف الم بثور الفم.

7- أخبر طفلك بأن هناك دواء للحكة أفضل من خدشها.

8- وأطلب منه أن يطلب منك المساعدة إذا لم يستطع مقاومة الحكة.

9-شذب أظافر الطفل وحافظ على نظافتها.

عن جدري الماء

جدري الماء عدوى فيروسية تسبب طفح أحمر وحكة على الجلد. يبدو طفح الجدري عادة على البطن أو الظهر والوجه، وبعد ذلك ينتشر إلى كل مكان على الجسم تقريباً ، بما في ذلك فروة الرأس، الفم، والأنف، والآذان، والأعضاء التناسلية.

يبدأ الطفح ككدمات حمراء صغيرة متعددة تبدو مثل عضات الحشرة أو البثور. ثم تطور إلى بثور رقيقة محاطة بسائل شفاف، يتحول إلى رمادي ً. ثم تنفجر هذه البثور وتترك قروح جلدية مفتوحة، تتقشر ثم تجف وتتحول إلى لون بني. أما ميزات الطفح الجلدي المصاحب للجدري فهو أن كل مراحل تطور القروح قد تكون حاضرة في نفس الوقت.

يبلغ حجم بثور الجدر حوالي ربع إلى نصف بوصة عريضة، ولها قاعدة حمراء، وتظهر على شكل نوبات خلال 2 إلى 4 أيام. بعض الأطفال يصابون ببضعة بثور، بينما تظهر مئات البثور عند أطفال آخرين. وقد يصبح حاداً عند الأطفال الذين يعانون من مشاكل جلدية.

كما يعاني بعض الأطفال من الحمى، وألم البطن، أو الشعور بالإعياء لمدة يوم أو يومان قَبل أن يظهر الطفح. وهذه الأعراضِ قَد تدوم لبضعة أيام، كما يمكن أن تصل الحمى من 100 إلى 102 درجة فهرنهايتية (37.7 إلى 38.8 درجةِ مئوية).

يعتبر الجدري من الأمراض المعتدلة، إلا أن بعض الجماعات يمكن أن تصاب به بشكل حاد، خصوصاً الأطفال، المراهقون، والبالغون، والأشخاص الذين يعانون من نظام مناعة ضعيف أو يستعملون الأدوية مثل المنشطات. وتزداد التعقيدات أكثر إذا كان المرض نتيجة عدوى جرثومية والتي يمكن أن تتضمن العديد من المواقع في الجسم مثل الجلد حول البثور، والعظام، والرئتين، والمفاصل، والدمّ. أما التعقيدات الخطيرة الأخرى التي يسببها الفيروسِ فتشمل ذات الرئة الفيروسي، ومشاكل النزيف، والتهاب الدماغ.

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