كيف تقللين من خطر الإصابة بسرطان الثدي مع هذه الأطعمة؟

أكدت دراسة حديثة أن تناول حمية البحر الأبيض المتوسط ​​المكملة بزيت الزيتون البكر الممتاز قد يساعد في تقليل خطر إصابة النساء بسرطان الثدي بنسبة 62% على الأقل.

زيت الزيتون يقلل من مخاطر الاصابة بسرطان الثدي:

قسم الباحثون في إسبانيا أكثر من 4000 امرأة تتراوح أعمارهن بين 60-80 إلى ثلاث مجموعات. تم نصح المجموعة الأولى بتناول نظام غذائي متوسطي غني بالخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات والأسماك مع حوالي 4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون البكر يوميا. بينما اتبعت المجموعة الثانية أيضًا النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط ​​، ولكن تم استكمال النظام الغذائي بالمكسرات. طُلب من المجموعة الثالثة تناول نظام غذائي قليل الدسم.

على مدى السنوات الست التالية ، أصيبت 35 امرأة بسرطان الثدي ، لكن النساء اللائي تناولن زيت الزيتون كان لديهن خطر انخفاض بنسبة 62 % مقارنة بالنساء في النظام الغذائي قليل الدسم. شهدت النساء اللائي تناولن المكسرات الإضافية انخفاضًا طفيفًا في المخاطر ، لكنها لم تكن ذات دلالة إحصائية.

كيف يعمل زيت الزيتون؟

يعتقد الباحثون أن المواد الموجودة في زيت الزيتون قد تقتل الخلايا غير الطبيعية وتمنع نمو خلايا سرطان الثدي ، من بين الآليات المحتملة الأخرى.

استنتاج

كانت جميع النساء اللواتي انضممن إلى الدراسة معرضات بشدة لخطر الإصابة بأمراض القلب وكان متوسط ​​مؤشر كتلة أجسامهن 30 ، والذي يعتبر بدينا. السمنة هي عامل خطر لسرطان الثدي.

وأشار الباحثون أيضًا إلى وجود قيود في الدراسة. وهذا يشمل أن سرطان الثدي لم يكن نقطة النهاية الأولية وأنه لم يكن من الواضح ما إذا كان زيت الزيتون مفيدًا من تلقاء نفسه أم يجب تناوله في النظام الغذائي المتوسطي.