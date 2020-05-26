كيف تقلل من دهون المعدة في أسبوع واحد فقط

هل خسرت رشاقتك ولياقتك اثناء الحجر المنزلي؟ ادخال هذه الخضروات إلى نظامك الغذائي ستحرق الدهون. هذه الخضار غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف أيضًا.

الخضروات التي تحارب دهون البطن :

الجزر

يحتوي الجزر على خاصية مضادة للبكتيريا ومطهرات تساعد على تعزيز جهاز المناعة لديك. كما أنه يحتوي على الألياف التي تعد من أهم العناصر في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

الخيار

يستخدم الخيار على نطاق واسع في النظم الغذائية التقليدية. تحتوي هذه الخضروات على 95.2٪ ماء مما يساعدك على كبح جوعك.

كما أنه يحتوي على البوتاسيوم الذي يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم. الخيار منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على الألياف التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على وزن صحي. الخيار هو واحد من أفضل الخيارات النباتية لخسارة دهون المعدة.

الكرفس

يتكون الكرفس من الماء في الغالب ويحتوي على كمية صغيرة جدًا من السعرات الحرارية. هذا المزيج يجعل الكرفس طعامًا رائعًا إذا كنت تحاول إنقاص الوزن.

الخضار الورقية

الخضروات الورقية لها العديد من الخصائص التي تجعلها مثالية لخطة نظامك الغذائي لفقدان الوزن. هذه الخضراوات غنية بالألياف ، بينما تحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات والسعرات الحرارية.

البصل

يحتوي البصل على سعرات حرارية منخفضة ، مما يجعله طعامًا رائعًا لإضافته إلى نظامك الغذائي. يعد البصل المشوي أو طريقة مثالية لإضافة النكهة الى وجباتك.

اليقطين/القرع

القرع منخفض السعرات الحرارية ولكنه غني بالألياف الغذائية. يمكن أن يساعد اليقطين في خطة فقدان الوزن ، ويحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن.

الطماطم

تحتوي الطماطم على الكالسيوم وفيتامين سي. عند تناولها معًا ، تعتبر هذه العناصر الغذائية مثالية لمحاربة الدهون.