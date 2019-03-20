كيف تكون سعيدًا؟

من متطلبات السعادة التحلّي بالصحة البدنية وتمام سلامتها

السعادة من المفاهيم التي ترتبط بالرضا والراحة؛ حيث تجد النفس البشرية الهدوء وراحة البال التي يلجأ إليها الناس من مثيرات العالم الخارجي الصاخبة والمليئة بالحروب والصراعات، فالسعادة هي مفهوم من غير الممكن رؤيته ولمسه، بل يظهر على الفرد الذي يعيش داخل محيطها، ومن الممكن تعريف وشرح مفهوم السعادة لغةً على أنّها بموقع الاسم الذي يُعبّر عن الفرح والابتهاج وكل ما يُدخل ويزرع الفرح والسرور على النفس البشرية، أما السعادة فمصدرها سَعدَ يسعدُ سعادةً فهو سعيد.

وفي هذا المقال سنقدم لكم بعض النقاط لتكون سعيدًا في حياتك:

- ابتسم

- قدم عمل تطوعي للمجتمع

- مارس رياضة المشي دون انقطاع

- تذكر النعم ولا تكون محدود النظر

- اقترب من عائلتك

- لا تعطي المشكلة أكثر من حجمها

- لا تقارن نفسك بالآخرين

- كافىء نفسك

- ابتعد عن الوحدة

- ضبط المشاعر والقدرة على التحكم بها

- تذكر أن السعادة مهارة أنت من يطورها

أما متطلبات السعادة:

- الاكتفاء المادي والحصول على الدخل المادي الذي يلبّي الحاجات الأساسية والضرورية للفرد.

- التحلّي بالصحة البدنية وتمام سلامتها.

- وضع الأهداف وتحديدها بحيث تكون أهداف واقعية وقابلة للتحقيق.

- شغل الأوقات بالأعمال المفيدة والنشاطات المنتجة.

- تحلي الفرد بالأنماط السلوكية السوية والسليمة بشكل عام.

- قدرة الفرد على تغاضي وتجاهل المثيرات السلبية ومسببات التعاسة.

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