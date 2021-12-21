كيف تكون متسوقًا ذكيًا عبر الإنترنت؟ قد يكون التسوق عبر الإنترنت أمرًا مربكًا بالنظر إلى العدد الكبير من الخيارات المتوفرة لدينا هذه الأيام. سواء كانت العلامات التجارية أو التصميمات أو العروض أو المنصة نفسها ، فهناك العديد من الخيارات التي قد تكون مضللة. خاصة أولئك الذين انضموا حديثًا إلى عربة التسوق عبر الإنترنت.

كيف تكون متسوقًا ذكيًا عبر الإنترنت؟

فيما يلي 5 نصائح سريعة للمبتدئين وحتى للمتسوقين المتحمسين لتجربة التسوق عبر الإنترنت:

حدد فئتك

قبل الغوص في المحيط ، يجب أن تقرر الفئة التي تحتاجها أو تريدها. قرري ما إذا كنت تريدين فستانًا أم قميصًا أم تنورة. إنه لأمر مدهش كيف يمكن للمرء تصفية كل ما لا يريده وتوفير الكثير من الوقت. يمكنك تعيين العديد من الفلاتر ليس فقط للفئات ولكن حتى توفر الحجم واختيار اللون والطول وما إلى ذلك. إذا كنت تفوق هذا ، فقد تجنبت ما يقرب من 90 بالمائة من الأشياء التي لا تريدها.

كيف تكون متسوقًا ذكيًا عبر الإنترنت؟

حدد الميزانية

التسوق عبر الإنترنت سهل وكذلك العوائد. إن إغراءات الشراء والتجربة مرتفعة للغاية لدرجة أن المرء قد يشتري خيارات متعددة ولا يعيد أيًا منها أبدًا ، وبالتالي تجاوز الميزانية في بعض الأحيان. حدد مسبقًا المبلغ الذي تريد إنفاقه على طلبك أو على المنتج والتزم بنفس الشيء. هناك سبب لامتلاك معظم المنصات لقائمة Wish List

كيف تكون متسوقًا ذكيًا عبر الإنترنت؟

احصل على المساعدة من المؤثرين

يوصي المدونون المفضلون لديك دائمًا بأحدث الاتجاهات والألوان وحتى العروض. يقترحون أيضًا كيف يمكن للمرء استخدام نفس الثياب بطرق متعددة. هذه النصائح والحيل دائمًا في متناول اليد. حافظ على المسار وابقى في الطليعة في الموضة.

وفر في تكاليف الشحن

تكلفة الشحن هي حساب إضافي مقابل لا شيء. توفر معظم التطبيقات شحنًا مجانيًا إذا استوفيت الحد الأدنى لقيمة عربة التسوق. حاول دائمًا تلبية القيمة حتى توفر في الشحن. يمكنك أيضًا البحث عن قسائم عند الخروج للتوفير أو الحصول على صفقة أفضل أو المشاركة مع أصدقاء أخرين.

يمكن أن يكون التسوق عبر الإنترنت إدمانًا ، حاول البقاء ذكيًا وآمنًا عند التصفح عبر الإنترنت. إذا كنت تشتري من موقع ويب جديد ، فتحقق من المراجعات عبر الإنترنت للمنصة واختر طرق دفع آمنة تجنباً التعرض للخداع.

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