كيف تمارس نظام غذائي صحي لفقدان الوزن اثناء الحجر الصحي؟

الحجر الصحي يمكن أن يحد من حركتك ويتسبب في شعورك بالامتلاء ويؤدي الى زيادة الوزن التي بدورها تؤدي الى مشاكل صحية عديدة. لتجنب هذه المشاكل نقدم لكم هذه الحمية الصحية التي تحتوي على 1200 سعرة حرارية. يعمل هذا النظام الغذائي بشكل أساسي على مبدأ استهلاك سعرات حرارية أقل مما يتطلبه جسمك في اليوم. وبهذه الطريقة ، ستكون قادرًا على تقليل عدد السعرات الحرارية الخاصة بك وستتمكن أيضًا من خفض هذه الكيلوجرامات الإضافية.

هذا النظام الغذائي يركز على الأكل الصحي وليس الجوع. إذا كنت تستهلك 1200 سعر حراري فقط في اليوم ، فستتمكن من خفض ما يقرب من 500-600 سعر حراري من نظامك الغذائي اليومي المعتاد.

وللحفاظ على مستويات الوزن واللياقة البدنية. أثناء ممارسة هذا النظام الغذائي ، يجب عليك التخطيط لوجبات يومك مقدمًا وتجنب تناول الوجبات الخفيفة بأي ثمن. شرب الماء للحفاظ على رطوبة جسمك. يساعدك الماء أيضًا على الحفاظ على الامتلاء ويعزز عملية التمثيل الغذائي.

الإفطار

تعتبر وجبة الإفطار من أهم الوجبات في اليوم. يجب أن تتأكد من أن تبدأ يومك بتناول الطعام الصحي قدر الإمكان.

الاختيارات:

2-3 شرائح من أي فاكهة مثل المانجو والبطيخ والتفاح وغيرها + بيضة مسلوقة واحدة.

وعاء من رقائق الذرة أو الشوفان مع الحليب. تأكد من عدم إضافة السكر إلى الوعاء. يمكن استخدام العسل كبديل للسكر إذا احتجت إليه.

الغداء

الاختيارات:

وعاء مليء بالبقول أو الفول. تجنب الأرز واستبدله بالبرغل أو الفريكة. صحن سلطة.

قطعة لحم مرتين في الأسبوع فقط.

وجبات خفيفة:

لإشباع آلام الجوع بين الغداء والعشاء ، يمكن اختيار وجبات خفيفة صحية. 2-3 جوز أو لوز.

موزة واحدة

1 كوب من الفشار بدون زبدة ملعقة صغيرة من الزيت تكفي.

نصف كوب من الزبادي اليوناني

العشاء

من المفترض أن يكون العشاء هو الوجبة الأخف في اليوم ويجب تناوله قبل الساعة الثامنة مساءً.

يمكنك تناول وعاء من الخضار المسلوقة مثل البروكلي والفاصوليا والجزر والفلفل.

يمكن أيضًا تناول كوب من أي نوع من الحساء.