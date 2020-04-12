كيف تنظفين مجوهراتك أثناء تفشي فيروس كورونا؟

بينما الكل مشغول في غسيل يديه ووجهه وملابسه ، غالبًا ما ننسى تنظيف مجوهراتنا. يمكن أن تكون إكسسواراتنا اليومية مكانًا مخفيًا للجراثيم وأن تكون أيضًا حاملًا للفيروس الذي ينحني إليه العالم. سواء كنت تغسل يديك أو تستحم ، تأكد من تنظيف مجوهراتك أيضًا. والآن ، بعد أن أصبحنا أكثر حذراً في حماية أنفسنا من فيروس كورونا القاتل ، نحتاج إلى الانتباه لتنظيف مجوهراتنا أيضًا.

يمكن للمجوهرات اليومية مثل الخواتم أن تكون مليئة بالبكتيريا. تنظيف المجوهرات ضروري مثل تنظيف يديك. على سبيل المثال ، إذا خلعت خاتمك وغسلت يديك أو عقمتها ثم أعدته، يمكنك تلويث يديك مرة أخرى. يمكن أن يحدث الشيء نفسه مع الأساور والأقراط. إليك بعض النصائح التي يمكنك اتباعها للحفاظ على نظافة وأمانك:

تجنبي المجوهرات الثقيلة

من الأفضل الحفاظ على الحد الأدنى مع المجوهرات في المنزل. تجنب ارتداء المجوهرات والأحجار شبه الكريمة والمجوهرات في المنزل لأنها قد تكون صعبة التنظيف.

لا تستخدمي المطهر

هناك احتمال أن يتسبب فرك اليد الذي يحتوي على الكحول في إتلاف جواهرك. تجنب استخدام المطهر خاصة على الأحجار الكريمة ، لأنها يمكن أن تتلف السطح.

خلع الجواهر قبل الغسيل

سواء كنت تغسل وجهك أو يديك ، فمن الأفضل إزالة المجوهرات أولاً. يمكن أن تتجمع الجراثيم والصابون وحتى المستحضر تحت قطع المجوهرات وحتى خلف الأحجار والماس. لذا ، اخلعها واغسلها قبل ارتدائها.

اغسليها بماء فاتر

من أفضل الطرق لتنظيف المجوهرات استخدام الصابون المعتدل. ويفضل غسلها بشكل منفصل بالصابون والماء الدافئ، ثم اتركها تجف.