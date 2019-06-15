كيف توقف الفواق عند الأطفال حديثي الولادة؟

يصاب معظم الأطفال بفواق أو حازوقة متكررة خلال السنة الأولى ، لكنها عادةً لا تثير القلق. تحدث الفواق الصغيرة بسبب تقلص الحجاب الحاجز والإغلاق السريع للحبال الصوتية. يتم إنشاء صوت الفواق من خلال الإغلاق السريع للحبال الصوتية.

على الرغم من حدوث الفواق، هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لتخفيف الانزعاج الذي قد تسببه.

إليك بعض النصائح للتخلص من الفواق:

خذ استراحة وتجشؤ

إذا بدأ طفلك في التجشؤ أثناء الرضاعة ، خذي قسطًا من الراحة واترك طفلك حتى ينتهي تمام. يمكن أن يساعد التجشؤ في التخلص من الغازات الزائدة ، والتي قد تكون السبب وراء الفواق. وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال ، يجب عليك مساعدة الطفل على التجشؤ اثناء الرضاعة من الزجاجة بعد أن ينتهي من 2-3 أوقية من الحليب. وإذا رضع طفلك رضاعة طبيعية ، فعليك دفعه للتجشؤ بعد تبديل الثدي.

فرك ظهر طفلك

فرك ظهر طفلك بلطف عندما يكون لديه فواق. فرك لطيف دون ضرب أو صفع الظهر بقوة كبيرة.

استخدام المصاصة

الفواق عند الرضع لا يحدث دائما بسبب التغذية. لذلك ، عندما يصاب طفلك بالفواق ، يمكنك محاولة إعطائه مصاصة. يساعد على استرخاء الحجاب الحاجز ، وبالتالي إيقاف الفواق.

دع طفلك يتخلص منها لوحده

عادة ما يتوقف الفواق من تلقاء نفسه. إذا كانت الفواق لا تزعج طفلك كثيرًا ، فليكن. إنه أمر نادر الحدوث ولكن إذا لم تتوقف ، فاستشر الطبيب لأنه قد يكون علامة على مشكلة صحية أكثر خطورة.

تحقق من زجاجة طفلك

قد تكون زجاجة حليب طفلك هي السبب وراء الفواق. بعض التصاميم تحبس الهواء وتسبب الانتفاخ للطفل الامر الذي يساعد على تكرار الفواق .حاولي استخدام زجاجة أخرى.

كيفية منع الفواق؟

إذا كانت نوبات الفواق تحدث بشكل متكرر ، فيمكنك تجربة هذه الطرق.

- تأكدي من أن طفلك في حالة راحة / هدوء أثناء إطعامه. هذا يعني عدم الانتظار حتى يكون طفلك جائعًا لدرجة أنه يبدأ في البكاء قبل بدء الرضاعة.

- تجنب اللعب مع طفلك مباشرة بعد جلسة التغذية.

- احتفظ بطفلك في وضع مستقيم لمدة 20-30 دقيقة بعد جلسة التغذية.

متى يصبح الفواق مثيرا للقلق؟

من الطبيعي للطفل الذي يقل عمره عن 12 شهرًا أن يصاب بفواق متكرر. ولكن إذا كان الفواق يزعج طفلك، فمن الأفضل التحدث إلى طبيبك حول هذا الموضوع.