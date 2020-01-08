كيف خسرت أديل 22 كيلوجرام!

على الرغم من أن المطربة البريطانية أديل لم تطرح أي البوم جديد مؤخراً، إلا أن الملايين من الناس يتحدثون عنها هذه الايام! والسبب خسارتها 22 كيلوغرام من وزنها.

هل ترغبين في معرفة سر خسارتها لهذا الوزن؟ سر نجاح أديل في خسارة هذا الوزن هو الأكل الذكي. فأديل تتبع حمية sirtfood ، وهو نظام غذائي لفقدان الوزن بشكل صحي.

ما هو هذا النظام الغذائي؟

هو نظام غذائي يعمل عن طريق تنشيط سلاسل بروتينية معينة في الجسم ، والمعروفة باسم sirtuins وفقًا للعلم ، تعمل هذه العوامل المضادة للأكسدة كمواد للحماية تساعد على إبطاء الشيخوخة ، وتزيد من عملية الأيض وتنظم التهاب الجسم ، وتساعد في ذلك على فقدان الدهون.

وقد وجدت الدراسات أيضًا أن هذا النظام يساعد على فقدان (أقل من 3 كيلو) في أقل من أسبوع.

على الرغم من أن خطة الحمية هذه معقدة ، فإن النظام الغذائي يشجعك على تضمين بعض مكونات المطبخ الأكثر شيوعًا بالإضافة إلى بعض الأطعمة الممتعة. بعض الأطعمة الشائعة المسموح بها في هذه الخطة تشمل أطعمة مثل البرتقال والشوكولاتة الداكنة والبقدونس والكركم واللفت وحتى النبيذ الأحمر.

يركز هذا النظام الغذائي ، على الرغم من اعتباره بدعة ، على الحفاظ على إستراتيجية تقييد فقدان الوزن لمدة أسبوع واحد. في حين أن الأيام الثلاثة الأولى تجعلك تختصر كمية السعرات الحرارية التي تتناولها على 1000 كيلو كالوري (تستهلك ثلاثة عصائر طبيعية من الخضار وتناول وجبة واحدة فقط). في الأيام المتبقية ، يُسمح لك بزيادة السعرات الحرارية إلى 1500 كيلو كالوري وتناول وجبتين في اليوم (مع كوبان من العصير. بعد ذلك، ينصح بتناول ما يصل إلى ثلاثة أطعمة متوازنة غنية بالسيرتين ، إلى جانب حمية غذائية فعالة لفقدان الوزن ، مما يجعلها أكثر استدامة.

قامت أديل أيضًا بتغيير عاداتها من حيث تناول الوجبات الخفيفة والكربوهيدرات. كما قالت أديل أيضًا إنها استبعدت الشاي والسكر من نظامها الغذائي ، وقالت: كنت أبكي ولكني الآن أعرق. اعتدت أن أشرب عشرة أكواب من الشاي يوميًا مع 2 ملعقة سكر في كل منهما لذلك كنت اتناول 20 ملعقة سكر في اليوم. الآن لم أعد أشرب الشاي ولدي طاقة أكثر من السابق".