البوابة - سيكون القمر الوردي لهذا العام مرئيًا هذا الأسبوع بأكمله حيث سيصل القمر إلى ذروته ليلة الأربعاء ، وفقًا لوكالة ناسا. سيكون الساعة 12.35 صباحًا بالتوقيت الشرقي يوم الخميس. سيكون هذا القمر الوردي أيضًا أول قمر مكتمل في الربيع. يأتي اسم "القمر الوردي" من زهرة برية تُعرف باسم الطحلب الوردي.

كيف سيؤثر القمر الوردي على برجك؟

القمر الوردي



وفقًا لتقويم المزارع القديم ، يُعرف "القمر الوردي" أيضًا باسم "قمر الفصح" نظرًا لقربه من عيد الفصح الذي يبدأ ليلة الأربعاء ويصادف عيد الفصح يوم الأحد 9 أبريل. قد يكون لهذا القمر الوردي القدرة على التأثير بشكل كبير على علامات الأبراج الفلكية الاثني عشر. فيما يلي سرد لكيفية تأثر كل برج بالقمر الوردي.

كيف سيؤثر القمر الوردي على برجك؟

القمر والأبراج

برج الحمل

يعد هذا وقتًا مهمًا بالنسبة لهم لأنهم سيصلون أخيرًا إلى تقييم علاقتهم. سيؤدي ذلك إما إلى تقريبك أنت وشريكك أو قد يفرقكما تمامًا. قد يتطلب هذا الموقف غير المؤكد إجراء مناقشة جادة لكما.

برج الثور

سيكون هذا وقتًا عاصفًا لبرج الثور. قد تكون مشغولاً للغاية بسبب حياتك المهنية. ومع ذلك ، إذا كنت تتحلى بالصبر ، فقد يكون هناك شيء جيد في طريقك. يجب أن تركز على اكتساب مهارات جديدة خلال هذا الوقت.

برج الجوزاء

قد تجد هوايات جديدة واهتمامات رومانسية خلال هذا الوقت. قد تنجذب أيضًا إلى الأشياء الرياضية وقد تقضي وقتك في اختيار أنواع مختلفة من الهوايات. قد يكون هذا وقتًا ميمونًا حيث قد تجد شخصًا مميزًا.

برج السرطان

قد تقضي وقتك في تذكر عائلتك وتراثك وتربيتك. سيكون هناك الكثير من المشاعر التي قد تضطر إلى التعامل معها. قد يثير هذا مشاعر عميقة مخبأة بداخلك. لكن عليك أن تقف وتتجاوز هذا. قد تحتاج حالتك المعيشية إلى ترقية.

برج الأسد

سيكون هناك دفعة إبداع بالنسبة إلى مواليد الأسد حيث قد يقضون وقتًا ممتعًا خلال فترة القمر الوردي. لا ينبغي أن تتراجع إذا كان لديك شيء ما في الاعتبار. قد تشعر بالدافع لمشاركة أفكارك مع أشخاص آخرين. سيكون هذا أيضًا وقتًا جيدًا للتركيز على إبداعك.

برج العذراء

ستتاح لك الفرصة للعثور على مصادر جديدة للدخل خلال هذا الوقت. يمكن أيضًا أن تكون الوظائف الجانبية خيارًا جيدًا لك. يجب أن تكون أيضًا قادرًا على تحليل ميزانيتك خلال هذا الوقت. يمكنك كسب المزيد من المال لأن هذا يمكن أن يكون وقتًا ميمونًا للغاية للحصول على المال.

برج الميزان

هذه المرة ستكون قوة كبيرة جداً للميزان. إذا كان لديك مهمة معينة ، فسيكون هذا وقتًا رائعًا لبدء العمل. احصل على كل تركيزك في اللعبة وستحصل في النهاية على ثمار لعملك الشاق.

برج العقرب

تحتاج إلى أخذ قسط من الراحة خلال هذا الوقت. تحتاج إلى إبعاد عقلك عن الأشياء والاسترخاء لفترة من الوقت. لا بأس إذا لم تكن قادرًا على بذل قصارى جهدك. لكن هذا هو الوقت المثالي بالنسبة لك لإبعاد تفكيرك عن الأشياء. اترك همومك وراءك.

برج القوس

سيكون هذا وقتًا مريحًا للغاية بالنسبة لك. ستعود حياتك الاجتماعية إلى الازدهار الكامل حيث يمكنك التركيز على الاستمتاع بقليل من المرح. قد تصادف أيضًا شريكًا رومانسيًا مهتمًا بإحدى مغامراتك.

برج الجدي

هذا الوقت سيكون هو الوقت المناسب لحياتك المهنية. ستكون هناك عروض ترويجية في المكان المناسب لك. قد تكون العلامات خفية ، لذا عليك الانتباه الكامل لكل التفاصيل. ستكون هناك أفكار جديدة قد تصرفك عن الصورة الأكبر.

برج الدلو

هذه الفترة الزمنية ستكون ميمونة بالنسبة لك. تحتاج إلى توسيع حدودك وإلا فسوف تتركك تتساءل عما ستكون خطوتك التالية. سيكون هذا أيضًا وقتًا مناسبًا لك للتركيز على اهتماماتك الأخرى مثل السفر والهوايات والعلاقات وما إلى ذلك.

برج الحوت

ستظهر بعض المواقف الحقيقة في حياتك المهنية والشخصية. تحتاج فقط إلى أن تكون قويًا جدًا من أجل قبول هذه الحقائق. قد تكون أنت وشريكك أقرب من أي وقت مضى ، لذا لا تتأثروا حول مسألة صغيرة. الزموا الصبر.

مواليد هذه الأبراج يعيشون علاقة حب من جانب واحد

مواليد هذه الأبراج لديهم حساسية ضد الكذب