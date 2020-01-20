كيف سيكون حال التوظيف في عام 2020؟

بفضل التقدم التكنولوجي والتأثير المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي ، ساعد هذان العاملان في تطور ثقافة العمل الحديثة وعملية التوظيف. وهناك فرص كبيرة في أن يزداد تأثير هذين العاملين بشكل أقوى في عام 2020. وقد شهدت خيارات التوظيف في مكان العمل تحولات هائلة في العقد الماضي وستستمر في ذلك في السنوات القادمة أيضًا.

وفقًا لدراسة حديثة ، فإن معدل الاستنزاف بلغ ذروته أكثر من 22 في المائة في العام الماضي ، وهذا أحد الأسباب التي تجعل معظم الشركات تركز أكثر على "جذب المواهب المناسبة" بدلاً من مجرد توظيف أشخاص ذوي مؤهلات. لمساعدة الناس على فهم سوق العمل بشكل أفضل ، قمنا بتجميع قائمة من الرؤى ذات المغزى حول اتجاهات التوظيف والوظائف التي من المحتمل أن تهيمن على سوق العمل في عام 2020.

وسائل الإعلام الاجتماعية

لا يمكننا التشديد بما فيه الكفاية على مدى أهمية استخدام منصات التواصل الاجتماعي المناسبة لأغراض مهنية. نحن نعلم بالفعل عن LinkedIn ، وهي خدمة موجهة نحو التوظيف ومنصة للوسائط الاجتماعية تعمل عبر مواقع الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة ، وكيف نمت لتصبح نقطة مرجعية رائدة لكل من شركات التوظيف والباحثين عن عمل. علاوة على ذلك ، منصات الوسائط الاجتماعية الأخرى مثل Facebook و WhatsApp و Twitter إلخ. هي منصات ممتازة لجمع المعلومات حول المرشحين وقد استخدمها هؤلاء في الماضي للقيام بذلك. نصيحة: حافظ على تحديث معلوماتك في سيرتك الذاتية وتجنب نشر المشاركات المثيرة للجدل.

المرشحين مع مجموعات مهارات متعددة هم المفضلون

الثابت الوحيد في الحياة هو التغيير. الوحيد الذي يمكنه التكيف بشكل جيد مع التغييرات يمكنه البقاء - وهذا ما سيبدو عليه مشهد التوظيف في عام 2020. بدلاً من التركيز على مرشح لديه مجموعات محدودة من المهارات ، فإن أصحاب العمل سيركزون أكثر على الباحثين عن عمل مع مجموعات مهارات متعددة تكون قادرة على التعامل مع المتطلبات المتغيرة للوظيفة والتكيف بشكل جيد مع جميع المواقف. لذلك ، أثناء البحث عن وظيفة ، يجب عليك أيضًا التسجيل في الدورات التدريبية أو التدريب لتعلم مهارات جديدة.

العمل من المنزل

وفقًا لتقرير نُشر في مجلة هارفارد بيزنس ريفيو ، صنف الموظفون التنقل على أنه أكثر إرهاقًا من وظائفهم. لا عجب ، أن الكثير من الباحثين عن عمل يبحثون الآن عن فرص العمل من المنزل ومن المتوقع أن يكون عام 2020 هو العام الذي سيزيد اتجاه العمل عن بُعد لأن الكثير من الدراسات أثبتت أن العمل المرن يساعد الناس على الحصول على عمل توازن بين الحياة وإدارة الإجهاد بشكل أفضل.

المزيد من الوظائف التعاقدية (دوام جزئي)

في عام 2019 لم يستطع الناس التوقف عن الحديث عن الركود. لا يمكن إنكار حقيقة أن مصروفات مكان العمل ستزداد في المستقبل فقط لأنها تشمل أكثر من مجرد موظفين مرتبطين بالنفقات (العقارات ، إدارة المنشآت ، التأمين الصحي ، إلخ.) للحفاظ على النفقات المتزايدة في مكان العمل، قد تكون الشركات مدفوعة لتوظيف المزيد من القوى العاملة التعاقدية مقارنة مع الموظفين بدوام كامل