كيف نحل مشاكل طلاء الأظافر بفعالية؟

هل تواجهين مشاكل عند استخدام طلاء الأظافر أو المانيكير، كل النساء تقريبا يعانين من بعض المشاكل خصوصا عند وضع طلاء الاظافر في المنزل،تعالي نتعرف على أهم الطرق لعلاج هذه المشاكل:

تلطخ الجلد والأصابع بالطلاء: قد تلاحظين عند وضع طلاء الأظافر تلطخ بعض أصابعك والجلد المحيط بها، ولتفادي هذا الأمر يمكنك استخدام فرشاة أظافر رفيعة، وخصوصًا إذا كنتِ مبتدئة. ويمكنك أيضًا حل هذه المشكلة فور ملاحظتها وقبل أن يجف الطلاء على أظافرك، باستخدام أعواد القطن الرفيعة وبلها بمزيل طلاء الأظافر وإزالة أي زوائد بها.

جفاف طلاء الأظافر: يتسبب جفاف طلاء الأظافر في تكتله عند وضعه على الأظافر، ولتفادي هذه المشكلة يمكنك إضافة القليل من مزيل طلاء الأظافر السائل ورج الطلاء حتى يختلطا، واستخدامه بعد ذلك بسهولة. عدم ثبات طلاء الأظافر وتقشره: ضعى بعض الخل على قطنة وامسحي بها أظافرك قبل طلائها، وانتظرى حتى تجف ثم اطليها، وبذلك سيدوم الطلاء لفترة أطول. ولا تتجاهلي وضع طبقة أولية من الطلاء، فهي القاعدة الأساسية ليدوم طويلًا، ودونها لن يثبت الطلاء وسيتقشر سريعًا.

صعوبة تجفيف طلاء الأظافر: اغمسى أظافرك فى وعاء يحتوى على ماء مثلج لمدة 3 ثوانٍ، ثم ارفعى أظافرك وستلاحظين أن الطلاء جف تمامًا. الطريقة الصحيحة للعناية بالأظافر اهذبي أظافرك بصورة دورية باستخدام المبرد، واحرصي على أن يكون البرد باتجاه واحد، وتجنبي طريقة البرد في اتجاهين ذهابًا وإيابًا. استخدمي القفازات البلاستيكية أو المطاط عند أداء الأعمال المنزلية أو غسل الأطباق، لأن كثرة التعرض للمياه قد تؤثر على قوة أظافرك وتجعلها سهلة التكسير.

تجنبي العادات السلبية المضرة بصحة الأظافر، مثل قضم الأظافر أو تكسيرها، لأن هذه السلوكيات ستحرمك من الاستمتاع بأظافر قوية وجذابة للأبد. رطبي أظافرك واعتني بها باستخدام الزيوت الطبيعية، مثل زيت الزيتون لتقوية الأظافر ونعومتها.

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