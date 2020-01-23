كيف نحمي أنفسنا من "فيروس كورونا"؟

فيروس كورونا من الفيروسات الّتي تصيب الجهاز التنفّسي لدى الإنسان، وهو يصيب فيروس كورونا الحلق، ويؤدّي إلى التهابات في الجيوب، ويمكن القول إنّ كورونا هو فيروس خطير قد يؤدّي إلى الوفاة إذا كان في أخطر حالاته.

وفي هذا المقال نقدم لكم نصائح لتحمي نفسك من "فيروس كورونا":

1- تجنُّب الاتصال المباشر مع الناس الذين يُعانون من فيروس كورونا.

2- النظافة الشخصيّة بشكل دائم والانتباه على غسل اليدين بالماء والصابون جيِّداً.

3- تجنب لمس العينين أو الأنف أو الفم دون غسل اليدين.

4- عدم لمس الحيوانات المريضة.

5- تجنُّب تناول المنتجات الحيوانيّة الخام، أو غير المطهيّة جيِّداً، بما في ذلك الحليب واللُّحوم؛ وذلك لما تحمله من نسبة خطر عالية للإصابة بالعديد من أنواع العدوى التي تُسبِّب الفيروس لدى البشر، كما يُمكن تناول لحوم الإبل، وحليب الإبل بعد البسترة، أو الطهي، أو غيرها من المعالجات الحراريّة، خاصَّة للأشخاص المُصابين بأحد الأمراض المزمنة، مثل: مرض السكَّري، أو الفشل الكلوي، أو أمراض الرئة المزمنة، أو الأشخاص الذين يُعانون من نقص المناعة؛ وذلك لأنَّهم أكثر عرضة للإصابة بأمراض شديدة.

6- أمّا في حال كان أحد الأشخاص يُعاني من أعراض شبيهة بالبرد، فيجب عليه إجراء بعض الأمور لحماية الآخرين، ومنها ما يأتي:

- تغطية الفم والأنف بمنديل عند السُّعال أو العطس، ثمّ رمي المناديل في سلَّة المهملات، وغسل اليدين جيِّداً.

- تنظيف وتطهير الأشياء والأسطح المُستخدَمة.

- البقاء في المنزل خلال فترة المرض، وتجنُّب الاتصال المباشر مع الآخرين.