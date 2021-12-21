كيف يؤثر موقع سريرك على طاقتك الإيجابية نومك وسلامك الداخلي مهمان جدًا من أجل سلامة عقلك. إذا كنت تنام جيدًا ، فمزاجك سيكون جيداً ، ويمكنك التفكير بشكل صحيح وتستيقظ بمرح. ومع ذلك ، هناك العديد من العوامل التي تؤثر على نومك وتشمل أيضًا موقع سريرك. وفقًا لفنغ شوي إذا كان وضع سريرك مناسبًا ، فبجانب النوم ، هناك العديد من الفوائد التي ستحصل عليها.

كيف يؤثر موقع سريرك على طاقتك الإيجابية

تعال نتعرف على هذه الصفات:

الشرق

إذا قمت بوضع مقدمة السرير في الاتجاه الشرقي ، فيُقال إنه سيعزز إبداعك. ويقال أيضًا إنها بداية العديد من الأشياء الجيدة في الحياة. هذا الاتجاه مثالي للعقول الشابة لأنه يبرز الطموح في داخلك ، ويساعد في النمو وهو جيد لتوسيع حياتك المهنية.

الغرب

هذا الاتجاه يعزز القناعة. لكنه يتضمن أيضًا الدافع المنخفض والكسل. لذلك عندما تخطط لبدء شيء جديد ، تجنب هذا الاتجاه. عندما يكون عقلك مشغولاً للغاية ، فإن الاتجاه الغربي هو ما تحتاجه حيث يجب أن يكون وجهك في هذا الاتجاه.

جنوب شرق

هذا الاتجاه مثالي لأولئك الذين لديهم مشاكل في التواصل. إنه يجلب بعض النشاط ويعمل أيضًا على مستوى إبداعك.

جنوب غرب

اتجاه الجنوب الغربي يفعل العجائب لأولئك الذين لا يهدئون. عندما تواجه هذا الاتجاه في السرير ، يُقال إنه يهدئك ويجعلك تشعر بالهدوء.

الشمال

الشمال هو المكان الذي يكمن فيه الجواب لأرقك. وفقًا لنغ شوي، هذا الاتجاه مثالي لأولئك الذين يعانون من اضطرابات النوم. وهو أيضًا اتجاه جيد لكبار السن لأنه يساعد على تهدئتهم.

الجنوب

لا تنم أبدًا في هذا الاتجاه لأن هذا الاتجاه به الكثير من الطاقة. قد تكون الخلافات المحتدمة في علاقاتك نتيجة لذلك أيضًا.

كيف يؤثر موقع سريرك على طاقتك الإيجابية

فيما يلي بعض النقاط الأساسية التي يجب تذكرها:

لا تنام أمام الباب مباشرة. لا تنام أبدًا مع وضع قدميك في مواجهة الباب كما يطلق عليه وضع التابوت. واجه الخزانة ولكن تأكد من أنها تظل مغلقة في الليل.

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