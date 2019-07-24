أصبحت الهواتف الذكية هاجس للجميع فالكبار والصغار متعلقون بها بشكل جنوني ونادرا ما تجد شخصا لا يمسك بهاتفه النقال. وبالرغم من اننا جميعًا ندرك آثاره السيئة ، الا اننا لا ننكر أنه غزا حياتنا بطريقة يصعب فصلها. بصرف النظر عن الآثار الجانبية على الصحة، فإن الشاشة الصغيرة يمكن أن تسبب أيضًا أضرارًا بالغة لجلدك.

كيف يؤثر هاتفك الذكي على بشرتك؟

أقدام الغراب - تلك التجاعيد الصغيرة حول عينيك التي تتسلل في منتصف الثلاثينيات من العمر – ستزداد عندما تحرّك عينيك باستمرار للقراءة على هاتفك مع الضغط على عضلاتك للتركيز بشكل أفضل.

عندما تلتصق بهاتفك طوال الوقت ، قد لا تنتظر هذه التجاعيد للظهور في الثلاثينيات. بل قد تبدأ بالظهور في سن العشرين.

ما يمكنك القيام به حيال ذلك؟

بصرف النظر عن تقليل وقت الشاشة ، خذ فترات راحة متكررة واستخدم بعض هلام الصبار تحت عينيك. يمكنك وضع طبقة سميكة من الألوفيرا ، وتركها لمدة 15 دقيقة ثم شطف الوجه بالماء البارد.

حب الشباب

البكتيريا من حولك تحب شاشة هاتفك التي تعمل كمغناطيس للبكتيريا. لذلك ، في اللحظة التي تلتقط فيها هاتفك وتضعه على بشرتك ، يتم نقل البكتيريا إلى شاشتك. ولهذا السبب ينصح الخبراء بعدم اخذ الهواتف النقالة الى الحمام أو وضع الشاشة على الاسطح المكشوفة.

ما تستطيع فعل ذلك؟

حاول استخدام سماعة الاذن للرد على المكالمات الهاتفية. قم بتنظيف هاتفك باستخدام قطعة قماش معقمة - يمكنك القيام بذلك مرة واحدة يوميًا. طهر وجهك بمنتجات مضادة لحب الشباب مثل البنزويل بيروكسايد وحمض الساليسيليك.

علاج شحوب الجلد

يبدو الجلد المتعب أصفر أو داكن. تذكر ، شحوب الجلد ليس علامة على الشيخوخة فقط بل يمكن ان يكون سببه التعرض لأشعة الهاتف.

ما تستطيع فعله؟

لا تستخدم الشاشة قبل ساعة من النوم وقم باستخدام كريم ترطيب مناسب في الليل وكريم واقي من الشمس في النهار.

مشاكل أخرى للإفراط في استخدام الهواتف الذكية:

ألم الرقبة

التحقق المستمر الى الأسفل في هاتفك يمكن أن يسبب ألم وتجاعيد وارتخاء في عضلات الرقبة بالإضافة الى تشنج في مفاصل الرقبة.

ما تستطيع فعله؟

لا تقم بثني رقبتك لإلقاء نظرة على هاتفك ، بل أمسك هاتفك على مستوى العين. ومارس التمارين لتقوية رقبتك.