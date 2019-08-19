كيف يمكنك معرفة ما إذا انتهت صلاحية الواقي الذكري؟

ليس هناك من ينكر أن الواقي الذكري ربما يكون أكثر أشكال منع الحمل شيوعًا. فهو سهل الاستخدام ومتاح بسهولة وخفيف على الجيب أيضًا. ومبدئه بسيط فهو يعمل عن طريق منع السائل المنوي من الدخول إلى المهبل عن طريق جمعه في الواقي الذاكري عند القذف.

الواقي الذكري ليس وسيلة فعالة لتحديد النسل فحسب ، بل يمنع أيضًا الإصابة بالأمراض المنقولة جنسياً مثل فيروس نقص المناعة البشرية والكلاميديا ​​والسيلان . والواقي الذكري اليوم يأتي بأشكال وأحجام مختلفة، بعضها يعزز المتعة الجنسية عن طريق تأخير القذف.

ومع ذلك ، فإن التخزين الصحيح للواقي الذكري مهم أيضًا لمنع الحمل والاصابة بالأمراض المنقولة جنسياً. لا يعرف الكثير من الناس هذا ولكن الواقيات الذكرية تأتي أيضًا مع تاريخ انتهاء صلاحية ويجب تخزينه بشكل صحيح حتى يكون فعالا. إليك بعض الأشياء التي يجب أن تضعها بعين الاعتبار قبل استخدام الواقي الذكري:

لاحظ شكله وملمسه

إذا كان الواقي الذكري قاسيًا أو جافًا أو لزجًا بعد إخراجه من العبوة ، فمن الأفضل التخلص منه وشراء غيره. أيضا ، إذا كان هناك أي تغيير في اللون أو الرائحة.

التخزين بشكل صحيح

أيها الرجال ، إذا كانت لديك عادةً الاحتفاظ بعبوة احتياطية في محفظتك، نقترح التوقف عن ذلك. إذا لم يتم تخزين الواقي الذكري بشكل صحيح ، يمكن للمادة أن تتلف أو تجف أو تصبح مجعدة. نصيحتنا؟ من الأفضل تخزين الواقي الذكري في مكان بارد وجاف حتى لا يتعرض للكسر والتمزق.

التعامل معها بعناية

من المهم أن نلاحظ أن الواقي الذكري الذي يعمل بشكل صحيح مشحم بشكل جيد وينزلق عند الإمساك به. لا تستخدم المقص أثناء فتح الحزمة لأنه يزيد من فرص قطع الواقي الذكري. تأكد أيضًا من عدم حدوث تمزق عن طريق الخطأ بأظافرك أو مفاتيح السيارة.

تحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية

أخيرًا وليس آخرًا ، تحقق دائمًا من تاريخ انتهاء صلاحية الواقي الذكري. عندما تقترب الواقيات الذكرية من تاريخ انتهاء صلاحيتها، فإنها تفقد مرونتها وفعاليتها. في الواقع ، حتى لو شعرت أن الواقي الذكري على ما يرام ، فهناك فرصة قوية لأن يتمزق. لإنقاذ نفسك من كل المشاكل، قم بشراء بديل فوراً.

ملاحظة هامة:

لا تستخدم مواد التشحيم التي تعتمد على الزيت أبدًا لأنها قد تتلف المادة التي يتكون منها الواقي الذكري.