كيف يمكن للأباء توطيد علاقاتهم بالمولود الجديد؟

تقضي الأمهات وقتًا طويلاً مع أطفالهن الرضع في الأيام والأسابيع التالية للولادة، وتضمن الرضاعة الطبيعية والرعاية تكون علاقة قوية بين الأم وطفلها، ولكن في بعض الأحيان يحتاج الأب لاتباع الحيل التالية لتوطيد علاقته بالمولود الجديد:

الحركة

اعتاد الأطفال على الحركة لأن فخذي أمهاتهم كانا يتحركان باستمرار أثناء وجودهما في الرحم، ولذلك تريحهم الحركة ويتعلمون الاستمتاع بها أيضًا، ويعد حمل طفلك على الضحك أثناء تحريكه أمرًا رائعًا، كما تساعد الحركة أيضًا على بناء النغمة العضلية عند الأطفال وتدريب مستقبلاتهم الأساسية، ولذلك يمكن للأب الرقص مع طفله أو تحريكه حتى يستمتع الاثنان معا.

الهدوء

يمكن للأب قضاء بعض الوقت الهادئ مع طفلك عند إرضاعه بالزجاجة عندما يستيقظ جائعا، كما يكون الاعتناء بالطفل سهلا في هذا الوقت، حيث لا يحتاج الرضيع إلا لهزة بسيطة والحليب.

التلامس المباشر

يشعر الطفل بالسعادة عندما يلامس الطفل جلد أمه أو أبيه، وحينها سيكون السكر في دمه أكثر ثباتًا، وتصبح درجة حرارته ونبضه وتنفسه أكثر ثباتًا، كما يساعد ذلك الرضيع على التعرف على رائحة والديه والارتباط بهما، ويمكن للاب تحقيق ذلك من خلال ترك طفله يستلقي على صدره.

الغناء

يمكن للاب القراءة أو حتى الغناء للمولود الجديد، حتى يتمكن من التعرف على صوته ويرتبط به حتى لو كان لا يستطيع فهم الكلمات عندما يكون صغيراً جداً.

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