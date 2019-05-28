كيكة التمر بمربى المشمش

كيكة التمر مع مربى المشمش تقليدية ومنعشة جدا..

المقادير:

كوب ونصف تمر(بدون نوى)

كوب ونصف دقيق

2/3 كوب زبدة

3/4 كوب ماء

علبه لبن مكثف 300 جرام

1/2 ملعقة صغيرة بيكربونات صودا

رشه ملح

للزينة

مربى المشمش

فستق مطحون

الطريقة :

ضعي التمر مع الحليب المكثف والماء والزبدة في وعاء علي النار وقلبي حتي يلين التمر ثم اتركيه يبرد.

أضيفي للتمر الدقيق ورشة الملح وبيكربونات الصودا واخلطي جيدًا.

ضعي خليط الكيك بالتمر في صينية مدهونة واخبزي في فرن ساخن على 180 درجة مئوية على الرف الأوسط لمدة 35 – 40 دقيقة حتى تنضج.

أتركيها تبرد ثم زيني بمربى المشمش والفستق المطحون.