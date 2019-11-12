وصفة سريعة لاعداد كيكة الحليب بالسكر البودرة..

المقادير:

2 كوب دقيق أبيض

4 حبات بيض بدرجة حرارة الغرفة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 كوب حليب سائل

1 كوب سكر

1/2 كوب زيت نباتي

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

للتزيين

سكر بودرة

الطريقة:

ضعي البيض والفانيليا والسكر في وعاء العجن ثم أضيفي الزيت والحليب.

أضيفي الدقيق والبيكنج بودر على دفعات وقلبي بملعقة خشب حتى ينتهي المقدار.

ضعي الخليط في قالب فرن مدهون بالزبدة ورشة دقيق.

إخبزي في فرن ساخن على 180 درجة مئوية لمدة 35 - 40 دقيقة.

أتركيها تبرد ثم اقلبيها على طبق التقديم ورشي الوجه بالسكر البودرة. كما يمكن تزيينها حسب الرغبة بالفاكهة والكريم شانتيه.

قدمي كيك الحليب مع فنجان شاي لبعد الظهر.