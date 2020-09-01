كيكة القهوة بالقرفة الشهية

المكونات:

الفتات:

2 ½ كوب دقيق

½ ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة قرفة

¾ كوب سكر

1 كوب سكر بني

¾ كوب زيت نباتي جوز الهند أو زيت الزيتون

للكيك:

1 بيضة

1 كوب لبن

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

1 ملعقة صغيرة من صودا الخبز

الطريقة:

امزج جميع مكونات الفتات معًا في وعاء. يوضع 1 ½ كوب من الفتات جانباً.

أضيفي بيضة ونصف كوب من اللبن وملعقة صغيرة من مسحوق الخبز وملعقة صغيرة من صودا الخبز إلى الفتات المتبقي.

اخفقي جيدًا حتى لا يصبح متكتلًا ثم أضيفي نصف كوب آخر من اللبن الرائب. اخفقي لمدة دقيقتين إضافيتين. تصب في مقلاة مدهونة بالزبدة.

رشي الفتات فوقها. اخبزيها في درجة حرارة 350 فهرنهايت لمدة 30 دقيقة.

وصفة شراب القرفة البسيطة:

المكونات:

1 كوب سكر بودرة

1 ملعقة صغيرة قرفة

1-2 ملاعق كبيرة حليب

الطريقة:

اخلطي المكونات معًا في وعاء صغير ورشيها على سطح كعكة القهوة قبل التقديم. أضيفي القليل من الحليب إذا كنت تفضلين رذاذًا خفيفاَ.