كيكة الكريسماس بالفواكه المجففة

كيكة الكريسماس بالفواكه المجففة من الكعكات التقليدية المفضلة في موسم الاعياد..

المقادير:

500 جرام خليط فواكه مجففة

½ كوب لوز غير مملح

2 كوب دقيق

½ ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا

1 كوب سكر بني

½ ملعقة صغيرة جوزة الطيب

2 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

250 جرام زبدة ذائبة

3 بيضة

فانيليا

¼ كوب عصير برتقال

الطريقة:

اخفقي السكر مع الزبدة ثم اضيفي البيض والفانيليا واخفقي مرة أخرى. اضيفي عصير البرتقال واخلطي مرة أخرى.

في وعاء منفصل يوضع الدقيق مع بيكربونات الصودا، والقرفة وجوز الطيب والبايكنج بودر.

يضاف خليط الدقيق الى خليط الزبدة ويقلب جيداً. ثم تضاف الفواكه المجففة واللوز وتقلب مع خليط الكيك.

تدهن صينية مقاس 20 بالزبدة وتبطن بالدقيق ثم يصب فيها خليط الكيك وتخبز في فرن متوسط الحرارة لمدة ساعة.

تبرد الكيكة جيداً قبل التقطيع.