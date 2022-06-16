كيكة صيفية بالمشمش وأهم فوائده الصحية

يقبل الكبار والصغار على تناول الكيك خصوصاً عند شرب الشاي أو القهوة أو عصير البرتقال الطازج، يعتبر الكيك من أشهى الوصفات وأسهلها، وتناول الكيك بكميات مناسبة تعمل على تزويد الجسم بالطاقة وتحسن المزاج، ويعتبر أيضاً مصدر جيد للكالسيوم.

كيكة صيفية بالمشمش حضريها لأطفالك دون خوف على صحتهم

مقادير كيكة المشمش

٢ كوب مشمش فريش مقطع شرائح أو أرباع

١ كوب طحين

١ كوب طحين شوفان أو طحين أسمر

٢ ملعقة حجم صغير بايكنغ باودر

١ ملعقه حجم صغير كربونات

١/٣ ملعقة حجم صغير ملح

٢/٣ كوب سكر بني

٣/٤ كوب حليب

٢ ملعقة حجم كبير لبن

٢/٣ كوب زبدة

٢ ملعقة حجم كبير خل تفاح

١ ملعقة كبيرة برش ليمون

١ ملعقة حجم صغيرمن الفانيلا

٢ ملعقة حجم كبيرجوزهند "حسب الرغبة"

طريقة تحضير كيكة المشمش

أولاً احمّي الفرن على درجة ١٨٠ مئوية.

ثم قومي بدهن قالب متحرّك القاعدة حجم ٢٢سم وغلفي القاع بورق الزبدة.

ثم اخفقي السكر مع الزبده ثم أضيفي الحليب واللبن والخل والبرش والفانيلا وقومي بخفقهم جيداً.

قومي بخلط المقادير الجافه معاً ما عدا جوز الهند.

ثم أضيفي المقادير الجافه إلى المزيج واقلبيهم بلطف بشكل دائري من الأسفل إلى الأعلى باستعمال ملعقه أو سباتيولا.

ثم أضيفي جوز الهند في حال استعماله وحركيهم بلطف.

ثم اسكبي الخليط في القالب ووزعي شرائح المشمش على السطح بشكل دائري.

ضعي القالب بالفرن ويخبز لمدة ٥٠-٦٠ دقيقه أو حتى ينجح بإختبار السكين.

ارفعي القالب من الفرن واتركي لمدة ١٠ دقائق حتى يبرد.

ثم ارفعي الكيك من القالب واتركيه ليبرد جيداً قبل أن يغطى، وفي حال كان المشمش حامض يفضل الاستغناء عن برش الليمون، وصحتين وعافية.

فوائد المشمش الصحية

يحتوي على الكثير من الألياف والتي تعمل على تقليل نسبة الكولسترول الضار ويزيد من نسبة الكولسترول الجيد.

من فوائد المشمش تعزيز صحة الشرايين ويقلل الإصابة بالجلطات وبالإضافة إلى ارتفاع الكولسترول.

يحتوي المشمش على الكثير من المعادن وأهمها البوتاسيوم فهي تعمل على تنظيم عمل القلب وانقباض عضلته.

يساعد على ارتخاء الشرايين والأوعية مما يعمل على تنظيم ضغط الدم.

المشمش يعمل على حماية العين وخلايا الجسم من الجذور الحرة.

يقي أيضاً من العشي الليلي.

تسهيل عملية الهضم.

يقي من الإمساك.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي ويقي من الاضطرابات.

يعتبر المشمش مصدر غني بالحديد فهو يقي من فقر الدم.

يحتوي المشمش على نسبة عالية من الماء فهو يساعد على ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف.

تمت الكتابة بواسطة: نادين طاهر

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