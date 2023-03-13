البوابة - في يوم 21 مارس من كل عام نحتفل بعيد الأم والذي يصادف مع بداية فصل الربيع وتفتح الأزهار بعد شتاء بارد، وتعتبر كيكة عيد الأم أقل ما يمكننا تقديمه للأم التي تعطي من قلبها وصحتها ووقتها لتهتم بعائلتها جميعاً من دون مقابل، وفيما يلي طريقة تحضير كيكة عيد الأم 2023 سهلة وخفيفة لتفاجئي بها والدتك:

كيكة عيد الأم 2023

مقادير كيكة عيد الأم 2023

8 بيضات حجم كبير

2 كوب دقيق منخول جيداً

2 كوب سكر بودرة

ملعقة حجم صغير ملح

ملعقة حجم صغير عصير ليمون

ملعقة حجم صغير بايكنغ باودر

للتزيين

3 أكواب من الكريما البيضاء

فواكه مشكلة أو قطع من الشوكولاتة أو الفراولة

طريقة تحضير كيكة عيد الأم 2023

يتم تنخيل الدقيق بشكل جيد مع الملح والبايكنغ باودر.

ثم يتم تجهيز الصينيّة أو القالب المراد الخبز به ودهنه بالسّمن والدقيق في القاع

ثم يسخن الفرن على درجة 180 مئوية، يتم فصل الصفار عن البياض.

ثم يتم خفق الصفار حتى يصبح قوامه غليظاً.

ثم يضاف السكر والفانيلا إلى الصفار مع استمرار الخفق.

ثم يضاف خليط الدقيق بالتدريج مع التقليب جيداً عن طريق الملعقة .

ثم يخفق بياض البيض حتى تتجمع رغوة ويجمد.

ثم نضيف الليمون لبياض البيض ويقلب جيداً، ويضاف خليط الصفار إلى خليط البياض ليتم التجانس بين الخليط.

ثم يصب الخليط في الصينيّة المعدّة للخبز وسط الفرن، ويجب مراعاة عدم فتح الفرن مطلقاً.

بعد نضج الكيكة يتم إخراجها من الفرن حتى تبرد دون تعريضها لأي تيار هوائي، تقلب الكيكة على شبك معدني قبل أن تتجمّل.

ثم يتم شق الكيكة بالسكين من الوسط مع الحذر حتى لا تتكسر.

ثم يتم فرد الكريما على الوسط مع إضافة بعض من الفواكه.

ثم يتم وضع النصف العلوي من الكيكة فوق السفلي والمغطى بالكريما.

ثم يغطى الوجه بالكريما بشكل جيد مع رص الفواكه المنوعة أو التركيز على الفريز في حال رغبتها أكثر.

وأخيراً يتم وضع الكيكة في الثلاثة حتى تتماسك بشكل جيد قبل التقديم، وصحتين وعافية وكل عام وأنتم بألف خير.

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