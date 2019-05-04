كيك البرتقال وجوز الهند وصفة كيك شهية ومناسبة لكل الاوقات

المقادير:

2 و 1/2 كوب دقيق

2 ملعقة كبيرة نشاء

3 بيض

1 و 1/2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

1 و 1/2 ملعقة كبيرة برش البرتقال

1 و 3/4 كوب سكر

1 ملعقة صغيرة فانيلا

1 كوب عصير البرتقال الطازج

3/4 كوب زيت نباتي

2 ملعقة كبيرة حليب

1 كوب جوز الهند

الطريقة :

قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 350 مئوية، ثم ادهني قالب الكيك بالزبدة والقليل من الطحين

في وعاء، انخلي الدقيق والبيكنج باودر والنشا

في وعاء اخر، اخفقي البيض مع الفانيلا وبرش البرتقال ثم اضيفي السكر والزيت وعصير البرتقال واخفقي المكونات حتى تختلط جيدا

اضيفي خليط الدقيق فوق خليط البيض واخفقي من جديد حتى تتجانس المكونات

اضيفي جوز الهند للخليط واخلطي من جديد

صبي الخليط في قالب الكيك وادخليه الفرن لمدة 40 دقيقة او حتى ينضج

اخرجي الكيك من الفرن واتركيه ليبرد

رشي القليل من جوز الهند فوق الكيك وقدميه.