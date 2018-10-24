كيك التايجر

الكيك من أكثر أنواع الحلويّات المشهورة حول العالم؛ حيث يُقدّم في جميع المُناسبات المختلفة وخاصّةً في الزفاف وأعياد الميلاد، وهناك الكثير من أنواع الكيك؛ فمثلاً هناك كيك الشوكولاتة، وكيك الفواكه، والكيك بالنّسكافيه، وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل كيك التايجر:

مقادير كيك التايجر:

• 3 أكواب دقيق

• ½ 1 كوب سكر

• ¾ كوب زيت

• كوب حليب

• 3 بيضات

• 2 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

• 3 ملاعق كبيرة كاكاو خام

• ملعقة صغيرة فانيليا

• رشة ملح

طريقة تحضير كيك التايجر:

1. أولاً، سخني الفرن عند درجة حرارة 200.

2. ثم اخفقي البيض والسكر بالمضرب الكهربائي حتى يُصبح الخليط خفيفًا وفاتح اللون.

3. أضيفي الفانيليا والزيت واخفقي.

4. ثم أضيفي اللبن واخفقي ثم أضيفي الدقيق والبيكنج باودر والملح واخفقي.

5. قسمي العجين إلى نصفين، نصف أضيفي إليه الكاكاو وقلبيه جيدًا، حتى يذوب الكاكاو تمامًا والنصف الآخر اتركيه أبيضًا.

6. ادهني صينية الفرن بالزبدة وضعي ورقة زبده في قعر الصينية.

7. ثم ضعي مغرفة من العجين الأبيض في منتصف الصينية ثم مغرفة من عجين الكاكاو فوقها وهكذا بالتبادل حتى تنتهي من العجين.

8. ضعي الصينية في الفرن عند درجة حرارة 180 لمدة 40 – 45 دقيقة.

9. قدميها باردة مع الشاي أو القهوة.

ملاحظة: يمكنك استبدال الكاكاو بألوان الطعام لتحصلي على كيكة التايجر الملونة.

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