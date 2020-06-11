كيك الشوفان بالقرفة والمكسرات

كيك خفيف بدون دهون صحي له قيمة غذائية عالية لاحتوائه على الطحين الأسمر الكامل وباقي المكونات الخفيفة.

المقادير:

½ كوب طحين أسمر كامل

½ كوب شوفان

1 ملعقة صغيرة قشطة بوك نباتي الدهن

1 كوب لبن خالي الدسم

1 كيس صغير بيكنج بودر

1 كيس فانيليا

4 حبات موز مهروسة

1 ملعقة صغيرة قرفة

1 ملعقة كبيرة عسل أبيض

2 بيضة

1 ملعقة كبيرة كاكاو خام

الطريقة:

في وعاء للعجن اخلطي كل المكونات معًا.

ادهني قوالب الكيك وبطني بورق زبدة جيدًا.

صبي الكيك في القوالب واخبزي في الفرن الساخن على 180 مئوية لمدة 20 دقيقة.

أتركي القوالب تبرد تمامًا ثم زينيها بصوص الكراميل والمكسرات.