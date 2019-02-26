كيك الليمون على الطريقة المغربية

يعتبرالمطبخ المغربي من أكثر المطابخ شهرة في العالم ويعود السبب وراء ذلك إلى تفاعل وتواصل المغرب منذ زمن مع العديد من مدن العالم الخارجي، وهو عبارة عن مزيج من الطبخ العربي والشرق الأوسط وحتى إفريقيا ومدن البحر الأبيض المتوسط، وفي هذا المقال نقدم لكم واحدة من ألذ الحلويات المغربية وهي كيكة الليمون البسيطة والسريعة:

مقادير كيك بالليمون:

- ثلاث أكواب عصير الليمون

-كوبان من السكر

- كوبان سميد

- كوب دقيق

- نصف كوب زيت

- بيض عدد 2

- خميرة

للتزيين:

- سكر

- فانيليا .

طريقة تحضير كيك بالليمون:

- أولاً نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة .

- ثم نخلط عصير الليمون والبيض والسكر جيداً.

- ثم يضاف الزيت والدقيق والسميد والخميرة ويخلطوا جيداً.

- ثم تدهن صنية الخبز بالقليل من الزيت ويرش عليها قليل من السميد .

- ثم تخبز الكيكة وللتزيين سكر وفانيليا، وصحتين وعافية.

المزيد:

الليمون..والعديد من الفوائد !!

تأثير الليمون على الدورة الشهرية

أهمية الليمون الأخضر لصحتك وفوائده الثمينة