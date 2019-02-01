للظهور بمظهر أكثر أناقة.. إليك مجموعة نصائح

يبحث الرجال دائمًا عن إطلالة مميزة، من الموديلات الحديثة التي تطلقها دور الأزياء للعام الجديد 2019، ولكن البعض منهم يكون حريصاً بالأكثر على الظهور، بالإطلالة التي تُظهر سنه الحقيقي على الأرجح، فيمكنك التعرف إلى بعض النصائح التي تجعلهم يحصلون على هذه الإطلالة الحقيقية المتماشية مع سنك.

نقدم اليوم مجموعة من النصائح للرجال، للظهور بمظهر أكثر أناقة، ويتماشى مع الفئة العمرية التي ينتمى إليها الرجل، بداية من مراحل العشرينات حتى ما بعد الأربعين، ويمكنك استعراض النصائح للحصول على إطلالتك الخاصة.

أبرز صيحات أزياء الرجال لتتمتع بإطلالة جذابة في هذا العيد



الملابس الفضفاضة

للشباب في العشرينات من العمر، من الباحثين عن الأناقة التي تُظهر سنهم الحقيقي، عليك أن تتبع هذه النصائح للحصول على الإطلالة المناسبة، والتي يمكن من خلالها إبراز قوامك، وذلك من خلال اختيار القمصان والتي شيرتات المجسمة، وليست الفضفاضة التي لا تظهر سنك الحقيقي، كون مرحلة الشباب دائمًا يبني فيها الشباب أجسادهم بنيانًا رياضيًّا فيتعين عليهم ارتداء الملابس المناسبة لهذه المرحلة.

لون الملابس

على الرغم من أن العديد من الرجال يميلون إلى ارتداء البدلات الرسمية بنية أو الرمادية على الأرجح، ولكن التقارير الحديثة التي تتحدث عن الموضة في 2019، تُرجح أن يكون ألوان البدلات هذه التي تكون "باهتة" تجعلك تبدو أكبر سنًّا من سنك الحقيقي، وذلك على العكس من الألوان الشبابية الفاتحة منها مثل الكحلي والأسود الفاتح وليس الباهت، حيث تُظهر هذه الألوان سنك الحقيقي.

قمصان للرجل العصري لإطلالة خريفية أنيقة

اختيارك لقصة شعرك

غالبًا ما تحول الاهتمام بقصة شعر الشباب، الأكثر أهمية ضمن إطلالتك ولا تقل أهمية عن قطع الملابس التي تختارها بعناية، حتى تتماشى قصة الشعر مع الملابس التي ترتديها، وكل هذا يساهم في إظهار سنك الحقيقي، لذلك فعليك أن تتأنى في اختيار قصة شعرك وتكون ملائمة لطبيعة سنك الحقيقي وقوامك الحالي.



اختيارك للحذاء

كونك شابًّا في العشرينات من عمرك، تحتاج إلى إطلالة بحذاء يناسب هذا السن في الواقع، وليس حذاء يُظهر أن سنك أكبر من ذلك بكثير، فعليك ارتداء الأحذية الأنيقة الرياضية على الأرجح، والتي سوف تكون مناسبة لسنك هذا بشكل كبير





