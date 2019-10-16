لائحة احتياجات الطفل في الشتاء 

هل حضرتِ لائحة لاحتياجات طفلك في فصل الشتاء؟

تعتمد لائحة احتياجات الطفل خلال فصل الشتاء على معدّل برودة الجو في المكان الذي يعيش فيه الأهل وفيما يأتي لائحة بجميع المواد الأساسية التي سيحتاجها الطفل:

- حفّاظات قطنية إضافية لأنَّ الطفل يتبوّل أكثر في الشتاء مما يسبب تبلّل الملابس لذا ينصح بإلباس الطفل حفّاظ قطني إضافي حتى يمتص البول، ولا تتبّلل ملابسه.

- أربعة إلى ستة من الغيارات الداخلية والمقسمة بين الأكمام القصيرة، والأكمام الطويلة.

- أربع إلى خمس سترات صوفية أو بدلات حرارية ويعتمد هذا على درجة البرودة.

- أربع إلى ست بلايز ذات أكمام طويلة ومن أقمشة متنوعة كالقطن والصوف.

- أربعة إلى ستة أطقم نوم أو بناطيل.

- سبعة إلى ثمانية أطقم من قطعةٍ واحدة يمكن استخدامها للنوم أيضاً.

- أربعة أزواجٍ من البناطيل الداخلية السميكة القطنية أو الصوفية.

- اثنتان إلى أربع طواقي صوفية.

- قبعتان قطنيتان مريحتان على رأس الطفل من دون أن تكون ضيقة لاستخدامهم أثناء النوم.

- اثنتان إلى أربع سترات قطنية.

- اثنان إلى أربعة معاطف.

- سبعة إلى ثمانية أزواج من الجوارب السميكة.

- زوجان من الأحذية الدافئة.

- أربعة أزواج من القفازات.

- ست مناشف يد ناعمة.

- ست مراييل للطفل.

- ثلاث إلى أربع مناشف بطواقي.

- أربعة إلى ستة شراشف ناعمة للمهد.

- بطانية أو بطنايتان لاستخدامها وقت الخروج ويفضل أن تكون من الأنواع التي يكون فيها غطاء للرأس.

الألوان والأشكال اللطيفة الجاذبة على ملابس الأطفال لا تكفي لأنَّ الأهل يجب عليهم التفكير بمدى أمان هذه الملابس على أطفالهم، وللمساعدة في حل هذا الإشكال ينصح بتطبيق النصائح الآتية:

- التأكد من عدم وجود أزرار أو ربطاتٍ للعنق.

- اختيار الملابس المقاومة للحريق.

- اختيار الملابس بحسب وزن الطفل وليس عمره.

- اختيار الملابس سهلة التلبيس والقلع.

- شراء الملابس القابلة للغسل في الغسالة الكهربائية.

- شراء ملابس متعددة لأعمار مختلفة للطفل لأنّه قد يحتاج للبس مقاسٍ أكبر أو أقل من عمره.

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