لاتيه بتوابل اليقطين

تعلمي طريقة صنع القهوة الخريفية الشهية في البيت بتوابل اليقطين.

أنت بحاجة الى:

2 كوب حليب (دسم / غير دسم)

ملعقتان كبيرتان من هريس اليقطين أو أكثر حسب الرغبة

من 1 إلى 3 ملاعق كبيرة من السكر (يمكنك التحكم بعدد ملاعق السكر)

1 ملعقة طعام من مستخلص الفانيليا

نصف ملعقة صغيرة من توابل فطيرة اليقطين ، بالإضافة إلى المزيد عند التقديم

½ كوب قهوة ساخنة قوية

كريمة مخفوقة ، للزينة

الطريقة:

يُضاف الحليب ، هريس اليقطين ، والسكر إلى قدر على نار متوسطة الحرارة حتى ساخنة ، ولكن لا تجعله يغلي. يرفع القدر عن النار وتضاف الفانيليا وتوابل فطيرة اليقطين والقهوة.

يقسم الخليط بين كوبين. تضاف الكريمة المخفوقة ويرش بتوابل فطيرة اليقطين.