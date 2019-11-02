لاتيه بتوابل اليقطين

تعلمي طريقة صنع القهوة الخريفية الشهية في البيت بتوابل اليقطين.
أنت بحاجة الى:
2 كوب حليب (دسم / غير دسم)
ملعقتان كبيرتان من هريس اليقطين أو أكثر حسب الرغبة
من 1 إلى 3 ملاعق كبيرة من السكر (يمكنك التحكم بعدد ملاعق السكر)
1 ملعقة طعام من مستخلص الفانيليا
نصف ملعقة صغيرة من توابل فطيرة اليقطين ، بالإضافة إلى المزيد عند التقديم
½ كوب قهوة ساخنة قوية
كريمة مخفوقة ، للزينة
الطريقة:
يُضاف الحليب ، هريس اليقطين ، والسكر إلى قدر على نار متوسطة الحرارة حتى ساخنة ، ولكن لا تجعله يغلي. يرفع القدر عن النار وتضاف الفانيليا وتوابل فطيرة اليقطين والقهوة.
يقسم الخليط بين كوبين. تضاف الكريمة المخفوقة ويرش بتوابل فطيرة اليقطين.