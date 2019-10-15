لاتيه جوز الهند والقرفة

ابدأ يومك مع هذا الأيض الخالي من منتجات الألبان ، مما يعزز قرفة جوز الهند.

المكونات:

12 أوقية قهوة عضوية

2 ملعقة صغيرة زيت جوز الهند (أو زيت جوز الهند + 1 ملعقة صغيرة من زبدة جوز الهند)

½ ملعقة صغيرة من السمن أو الزبدة غير المملحة (لخيار خالي من منتجات الألبان أو إذا كنت تعاني من الحساسية ، أضف زيت جوز الهند الإضافي)

¼- ½ ملعقة شاي من القرفة المطحونة

ربع كوب حليب جوز الهند غير المحلى أو حليب اللوز (اختياري - يضيف المزيد من القشدة)

1/8 ملعقة صغيرة من مستخلص الفانيليا العضوي

1 ملعقة من البروتينات الحيوية الكولاجين الببتيدات

الطريقة:

قم بصنع القهوة في صانع القهوة

أثناء تخمير القهوة ، تذوب في مقلاة على نار متوسطة (أو ميكروويف) كمية من زيت / زبدة جوز الهند.

تصب 12 أوقية من القهوة في الخلاط ، تضاف المكونات المتبقية وتخلط لمدة 10-15 ثانية حتى تصبح كريمية ورغوية.

يصب في قدح القهوة ويقدم.