لاتيه جوز الهند والقرفة

ابدأ يومك مع هذا الأيض الخالي من منتجات الألبان ، مما يعزز قرفة جوز الهند.
المكونات:
12 أوقية قهوة عضوية
2 ملعقة صغيرة زيت جوز الهند (أو زيت جوز الهند + 1 ملعقة صغيرة من زبدة جوز الهند)
½ ملعقة صغيرة من السمن أو الزبدة غير المملحة (لخيار خالي من منتجات الألبان أو إذا كنت تعاني من الحساسية ، أضف زيت جوز الهند الإضافي)
¼- ½ ملعقة شاي من القرفة المطحونة
ربع كوب حليب جوز الهند غير المحلى أو حليب اللوز (اختياري - يضيف المزيد من القشدة)
1/8 ملعقة صغيرة من مستخلص الفانيليا العضوي
1 ملعقة من البروتينات الحيوية الكولاجين الببتيدات
الطريقة:
قم بصنع القهوة في صانع القهوة
أثناء تخمير القهوة ، تذوب في مقلاة على نار متوسطة (أو ميكروويف) كمية من زيت / زبدة جوز الهند.
تصب 12 أوقية من القهوة في الخلاط ، تضاف المكونات المتبقية وتخلط لمدة 10-15 ثانية حتى تصبح كريمية ورغوية.
يصب في قدح القهوة ويقدم.
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