لاتيه ماتشا الشاي الاخضر جديد وصحي ولذيذ وسهل الاعداد..

المكونات:

½ ملعقة صغيرة مسحوق ماتشا

ربع كوب من الماء الساخن

1 كوب من الحليب كامل الدسم أو اللوز

سكر أو (العسل ، صبار ، ستيفيا ، إلخ)

قدح كبير

خفاقة صغيرة

قدر صغير

الطريقة:

أولا ، تصب الماتشا في القدح مع 1/4 كوب من الماء الساخن. يترك الشاي ليهدأ لمدة دقيقتين تقريبًا ، مع الخفق بسرعة لاذابة أي قطع.

يصب الحليب في قدر ويضاف مزيج الماتشا والمُحليات. يسخن حتى الغليان برفق ، مع الخفق بسرعة حتى تتشكل رغوة.

يصب في القدح المفضل لديك. يقدم دافئا