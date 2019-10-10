لاتيه ماتشا الشاي الاخضر جديد وصحي ولذيذ وسهل الاعداد..
المكونات:
½ ملعقة صغيرة مسحوق ماتشا
ربع كوب من الماء الساخن
1 كوب من الحليب كامل الدسم أو اللوز
سكر أو (العسل ، صبار ، ستيفيا ، إلخ)
قدح كبير
خفاقة صغيرة
قدر صغير
الطريقة:
أولا ، تصب الماتشا في القدح مع 1/4 كوب من الماء الساخن. يترك الشاي ليهدأ لمدة دقيقتين تقريبًا ، مع الخفق بسرعة لاذابة أي قطع.
يصب الحليب في قدر ويضاف مزيج الماتشا والمُحليات. يسخن حتى الغليان برفق ، مع الخفق بسرعة حتى تتشكل رغوة.
يصب في القدح المفضل لديك. يقدم دافئا
© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)