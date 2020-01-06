لازانيا الرافيولي الشهية

إذا كنتِ تبحثين عن وصفات عشاء سريعة وسهلة ستحبها العائلة بأكملها، فهذا الوصفة مناسبة!. تحتوي هذه الوصفة على مكونات رخيصة وبسيطة يسهل الحصول عليها: رافيولي جاهزة ، جبنة وصلصة.

الوجبات: تكفي لست اشخاص

المكونات:

1 كيس من رافيولي الجبن الجاهز

1 جرة مارينارا

2 كوب موزاريلا تمزيقه

نصف كوب من البارميزان المبشور (اختياري)

الطريقة:

يسخن الفرن إلى 400 درجة ويدهن الطبق بالزيت.

تفرد طبقة رقيقة من صلصة المارينارا على الصينية (حوالي 3/4 كوب).

ترتب نصف كمية الرافيولي المجمدة على الصلصة (يجب أن يكون حوالي 12 منهم).

تسكب نصف الصلصة المتبقية ونصف الموزاريلا.

تكرر الطبقات بما تبقى من الرافيولي. يُنهى الطبق بالصلصة المتبقية والجبن. يرش مع البارميزان إذا كنت ترغب في ذلك.

يُغطّى الطبق بورق الألمنيوم ويُخبز لمدة 30 دقيقة. ترفع الرقاقة ، وتوصل الخبز لمدة 15 دقيقة إضافية ، أو حتى يبدأ الجبن في اللون البني.

يقدم مع الخضار أو السلطة أو خبز الثوم أو أي شيء آخر تريده!