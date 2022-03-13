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لا تجادل مواليد هذه الأبراج

منشور 13 آذار / مارس 2022 - 03:30
لا تجادل مواليد هذه الأبراج
لا تجادل مواليد هذه الأبراج

لا تجادل مواليد هذه الأبراج بعض الناس لا يتراجعون أبدًا عن المجادلة لأنهم شغوفين بالجدل للغاية. إنهم يحبون المجادلة وسيصابون بالإحباط عندما يحاول شخص ما التغلب عليهم. هذا النوع من الناس أناني للغاية ويكره التراجع ، حتى لو كانوا يعرف أن ذلك خطأه. قد يكون من المحزن الوقوع في جدال مع هذا النوع من الناس.

إليك علامات الأبراج التي يجب ألا تعبث بها:

لا تجادل مواليد هذه الأبراج

برج الحمل

لا تجادل مواليد هذه الأبراج

لديهم مزاج صعب جدًا ولن يتوقفوا عن الصراخ في وجه شخص ما إذا كان غاضبًا للغاية. يُنصح بالابتعاد عن الخلاف مع برج الحمل لأنهم سيقتلونك. امنح بعض المساحة لمواليد هذه البروج .

لا تجادل مواليد هذه الأبراج

برج الثور

لا تجادل مواليد هذه الأبراج

يصبحون دفاعيين للغاية عندما يواجهون موقفًا صعبًا. لا يمكن لأحد أن يلومهم على شيء ما لأن برج الثور سيرد بمزيد من التعليقات المسيئة. يغضبون عندما لا تسير الأمور في طريقهم.

لا تجادل مواليد هذه الأبراج

برج الميزان

لا تجادل مواليد هذه الأبراج

لن يصرخوا عليك أو يصرخوا عليك بقوة ، لكنهم سيعودون إليك في كل مرة تذكرهم فيها بالحجج السابقة. لديهم عادة تناول الماضي وإحضاره إلى الحاضر.

لا تجادل مواليد هذه الأبراج

برج القوس

لا تجادل مواليد هذه الأبراج

على غرار الميزان ، لن يصرخ القوس في وجهك بل سيلجأ إلى طرق أخرى لتجعلك تشعر بالسوء. سوف يضربونك في أضعف نقطة لديك وسيكسرونك عاطفيًا. لذلك ، يجب على المرء أن يبتعد عن الجدال مع برج القوس.

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