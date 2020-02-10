لا توجد حالات جديدة لفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

في حين أن حالات الإصابة بالفيروس التاجي أو الكورونا الجديدة آخذة في الارتفاع مع مرور كل يوم ، أكدت منظمة الصحة العالمية في أحدث إرشادات أصدرتها أنه لم تكن هناك حالات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ، مما يعطي الجميع القليل من الراحة.

قامت منظمة الصحة العالمية بالتغريد هذا الصباح بأسماء 15 مختبر تم تحديدها لتقديم دعم الاختبار المرجعي لـ 2019-nCoV.

بينما تكافح العديد من البلدان لمعالجة الموقف الحرج ، تعمل منظمة الصحة العالمية أيضًا مع شركاء لتعزيز القدرة التشخيصية العالمية للكشف عن الفيروس 2019-nCoV لتحسين المراقبة وتتبع انتشار المرض.

هذه المختبرات الخاصة لديها خبرة في الكشف الجزيئي للفيروس التاجي الجديد. يمكن لهذه المعامل الدولية دعم المختبرات الوطنية لتأكيد الحالات الجديدة واستكشاف تحاليلها الجزيئية.

تقوم منظمة الصحة العالمية بعقد منتدى عالمي للبحث والابتكار لتعبئة العمل الدولي استجابة لفيروس كورونا الجديد، الذي يغطي مجموعة واسعة من مجالات البحث بما في ذلك علم الأوبئة ، والرعاية السريرية ، واللقاحات ، والعلاجات ، والتشخيصات ، وصحة الحيوان ، والعلوم الاجتماعية ، وغيرها من الموضوعات.

المبادئ التوجيهية للوقاية من مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها:

لا يوجد حاليًا أي تطعيم للوقاية من عدوى 2019 -nCoV. الطريقة الوحيدة والأفضل لحماية نفسك هي تجنب التعرض للفيروس. إليك بعض الإجراءات الوقائية التي يجب على الجميع اتخاذها:

اغسل يديك كثيرًا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل ، خاصة بعد الذهاب إلى الحمام ؛ قبل الأكل وبعد النفخ من أنفك أو السعال أو العطس.

في حالة عدم توفر الصابون والماء بسهولة ، استخدم مطهر اليدين بالكحول مع 60٪ على الأقل من الكحول. اغسل يديك بالماء والصابون دائمًا إذا كانت الأيدي متسخة بشكل واضح.

تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك بأيدي غير مغسولة.

تجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص المرضى.

ابقى في المنزل عندما تكون مريضاً.

قم بتغطية السعال أو العطس بمنديل ، ثم قم برميه في سلة المهملات.

قم بتنظيف وتطهير الأشياء والأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر باستخدام رذاذ التنظيف العادي أو المسح.