خلطات طبيعية لتبيض بشرة العروس في المنزل سريعاً

خلطات طبيعية لتبيض بشرة العروسة في المنزل سريعاَ

- خلطة الحليب والليمون: امزجي نصف كوب من الحليب السائل مع 3 ملاعق من عصير الليمون الطازج ثم طبّقي الخليط على بشرتك واتركيه لمدة نصف ساعة حتى يجف ثم اغسليه بالماء الفاتر، كرّري هذه العملية مرتين في اليوم لمدة ثلاثة أيام وتمتعي بنتائج ملموسة.

- خلطة الطماطم: قطّعي حبة الطماطم إلى قطع متوسطة الحجم ثم انقعيها في الماء البارد لمدة 15 دقيقة، ثم افركي جسمك بها لتحصلي على بشرة بيضاء ونقية.

- خلطة الخيار والليمون: امزجي ملعقة كبيرة من عصير الخيار مع ملعقة كبيرة من عصير الليمون وأضيفي إليها ملعقة من الكركم. قومي بوضع المزيج على جسمك واتركيه لمدة نصف ساعة قومي بغسله بعدها بالماء البارد.

- خلطة الأناناس وجوز الهند: امزجي كوباً من عصير الأناناس مع كوب من حليب جوز الهند وطبّقي المزيج على بشرتك بواسطة قطعة من القطن واتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اغسلي بشرتك بالماء الفاتر.

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