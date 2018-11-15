4 طرق مفيدة لتطويل الأظافر وطرق العناية بها

إن الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة في جسم المرأة يُضفي عليها مزيداً من الجمال

إن الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة في جسم المرأة يُضفي عليها مزيداً من الجمال، وباعتبار أن الكفيّن من أجزاء المرأة الظاهرة دوماً فالعناية بهما يدلّ على بحثها عن الجمال واتباع أساليبه. ولعلّ الأظافر أهم جزء يبرز جمال المرأة ونايتا الفائقة بمظهرها.

وهنا نقدّم لك طرق تطويل الأظافر في يومين وكيفية العناية بها:

الطريقة الأولى:

- أنت بحاجة غلى زيت الزيتون وماء الورد.

- قومي بوضع زيت الزيتون على النار لتسخينه قليلآ، ثم انتظريه حتى يبرد وضعيه على الأظافر لمدة 4 دقائق. ومن ثم قومي بإزالته وامسحي أظافرك بماء الورد.

الطريقة الثانية :

- امزجي ملعقة صغيرة من صفار بيضة جيداً، ثم أضيفي إليها ملعقتي عسل نحل والملح ثم امزجي الخليط جيداً.

- أدعكي أظافرك جيداً واتركي المزيج لمدة نصف ساعة، ثم اشطفي أصابعك جيداً بالماء البارد والملح. وبذلك ستحتفظين بأظافر قوية، جميلة وصحية.

الطريقة الثالثة:

- أنت بحاجة إلى: ملعقة ونصف الملعقة عسل، 10 ملاعق ماء ورد، أربع ملاعق جلسرين

و نصف ملعقة خلّ التفاح.

- قومي بتسخين العسل على نار هادئة وأضيفي ماء الورد، الجلسرين وخلّ التفاح على العسل بعد أن يبرد.

- ضعي المزيج في زجاجة مُحكمة الإغلاق واتركيه بالثلاجة واستخدميه بشكل يومي على أن تلاحظي الفرق بنفسك.

الطريقة الرابعة :

- أنت بحاجة إلى ثلاث ملاعق زيت زيتون، ثلاث ملاعق خلّ التفاح وصفار بيضة واحدة.

- اخلطي المكونات جميعها جيداً، ثم قومي بدهن أظافرك بها لتحصلي على أظافر طويلة وقويّة.

نصائح:

- ادعكي أظافرك بماء الثوم قبل أن تنامي بشكل يومي.

- وعندما تشاهدين لوناً أبيضاً على أظافرك ما عليكِ إلّا أن تضعي كوب ماء وليمونه وادعكي أظافركِ بقطنة بها يومياً.

- دلّكي أظافرك بالليمون ثم ضعي فازلين ودعيه لعشر دقائق ومن ثم اغسليه.

- أحضري فص الثوم وافركيه بأظافركِ مثل المبرد .

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