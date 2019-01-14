4 طرق مذهلة لتعطير خزانة الملابس

لا تتردّدي في إحضار أحد أنواع الزيوت العطرة

تولي ربّة البيت نظافة "مملكتها" اهتماماً كبيراً، وتسعى دوماً لنشر الروائح الفوّاحة في أركانها، سواء في الغرف أوالمطبخ أو الحمّامات، ولا سيّما في داخل خزائن الملابس، خبيرة العطور سماح سفيان تقدّم بعض الطرق المبتكرة من أجل تعطير خزانة الملابس:

1- لا تتردّدي في إحضار أحد أنواع الزيوت العطرة المفضّلة لديك.ضعي قليلاً منه على قطعة قماش صغيرة، ثم علّقيها في داخل خزانتك.

2- يمكنك شراء قوالب شمع عطريّة لوضعها في كيس من القماش، ثمّ علقيها بإحدى علاّقات الملابس، في داخل الخزانة.

3- إذا كنت من هواة رائحة البخور ودُهن العود، قومي بمسح دواخل الخزانة بقطعة قماش مبلّلة بالماء، ثم أحضري مستكة وبخّري الخزانة بواسطتها، إذ تعدّ المستكة عاملاً مساعداً وهاماً جداً في حفظ رائحة البخور لفترة طويلة نسبياً، كما تساعد في شفط الروائح غير المرغوب فيها. بعد ذلك، أحضري خشب البخور وبخّري الخزانة. حاولي تكرار هذه العملية مرّة، كلّ أسبوعين.

4- يمكنك الاستعانة ببعض الأعشاب العطريّة المجفّفة والتي من الممكن وضعها في كيس من الحرير، وتعليقها في الخزانة أيضاً.

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