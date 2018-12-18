تمارين في غاية البساطة لتنحيف الوجه

إن الوجه عامل أساسي علي نفسيتك

إن الوجه عامل أساسي علي نفسيتك فيساعدك علي الاستمرار في نظام الغذاء الصحي لإنقاص الوزن لأن الوجه هو أول شئ يظهر عليه إنقاص الوزن فإليك بعض التمارين التي تساعدك علي تنحيف الوجه:

التمرين الأول :

مع طبق الشفتين، ابتسمي ابتسامة عريضة بقدر المستطاع، وكأنك تحاولين لمس أذنيك بنهايتي الفم مع الحفاظ علي هذا الوضع لمدة 5 ثوان فقط. هذا التمرين هام جداً لحرق دهون الخدين. وينصح بتكرار التمرين بعدد 5 مرات أيضاً.

التمرين الثاني :

يعد التمرين لتنحيف الوجه هو الابتسامة، حيث أن للابتسامة قدرة عالية علي حرق دهون الوجه وشده ليظهر بشكل متناسق ورشيق. وسواء كانت ابتسامة بشفتين مغلقتين أو ابتسامة عريضة تكشف عن الأسنان، فقط ابتسمي كلما تذكرتي ذلك ويمكن أن يساعدك الهاتف أو الكمبيوتر علي تذكر ذلك من خلال خلفية أو نص تذكيري. فلا تعلمين كم من أناس سيقعون في حب ابتسامتك وسيبتسمون لمجرد رؤيتك تبتسمين.

التمرين الثالث :

ويسمي أيضاً بتمرين (اللبان) حيث هذا التمرين هو عبارة عن القيام بمضغ لبان لمدة ساعة يومياً. وذلك لفوائد اللبان الرائعة في تمرين عضلات الفك والوجه وتنحيف الوجه والخدين بوجه عام. كما أن لها تأثيرا ممتازا علي تحديد حافة الفك.

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