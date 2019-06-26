لحبوب منع الحمل آثار جانبية وهي تقليل خطر الاصابة بالسرطان

بينها الإصابة بداء كرون.. لحبوب منع الحمل آثار جانبية بعيدة المدى عليكِ معرفتها

لحبوب منع الحمل العديد من الفوائد، بينها التخفيف من التقلصات وقد تساعد أيضًا في علاج حب الشباب وغيرها، وفي أن تلك الأثار قصيرة المدى تعد إيجابية، إلا أنه هناك أثار أخرى بعيدة المدى لا تدركها الكثيرات، وتتنوع بين الإيجابي والسلبي.

لذا وحرصًا على صحتك، نقدم لكِ من مجلة "باسُل" ما تحتاجين معرفته عن تلك الآثار الجانبية:

انخفاض هرمون التستوستيرون

لدى جسمك كمية معينة من هرمون التستوستيرون، والاعتماد على حبوب منع الحمل يؤثر على مستويات هذا الهرمون مع مرور الوقت، ولذلك الأمر بعض الإيجابيات والسلبيات، فانخفاض مستوى التستوستيرون قد يقلل من حب الشباب ولكنه يقلل من دافعك الجنسي، لذا ينصح باختيار حبوب منع الحمل غير الهرمونية.

تقليل خطر الاصابة بالسرطان

على الرغم من أن العديد من الدراسات ربطت بين وسائل منع الحمل الهرمونية وزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي، إلا أن الأبحاث الحديثة تشير إلى أن حبوب منع الحمل يمكنها فعليًا خفض خطر الإصابة بأنواع السرطان التي تؤثر على قدرة السيدات على الانجاب، والتي تشمل سرطان الثدي، المبيض وعنق الرحم.

وإذا كان الاعتماد على حبوب منع الحمل الهرمونية يقلقك، يمكنك استشارة طبيبك لاستبدالها بوسيلة أخرى غير هرمونية مثل اللولب.

نقص غذائي

يوضح الخبراء أن الاعتماد على حبوب منع الحمل لمدة طويلة، يمكن أن يسبب نقص في فيتامين C وعدة أنواع من فيتامين B بما في ذلك B12 و B6، بالإضافة إلى نقص في حمض الفوليك والمغنيسيوم والمعادن والسيلينيوم والزنك أيضًا.

ووجود نقص في هذه الفيتامينات قد يكون له تأثيرًا كبيرًا عليكِ، من تغيير حالتك المزاجية والاعياء، إلى الصداع والعديد من المشاكل.

الإصابة بمرض كرون

يعد مرض كرون من أكثر الأثار الجانبية المحتملة المفاجئة لحبوب منع الحمل، ويوضح الخبراء أن ما يحدث من تغيير في ميكروبيوم الأمعاء ومستويات هرمون الاستروجين نتيجة حبوب منع الحمل، قد يؤثر سلبًا على نفاذية الأمعاء، مما يؤدي إلى الإصابة بداء كرون، وهو مرض التهاب أمعاء.

لذا يرجى الحذر والانتباه لأي من الأعراض التحذيرية مثل، فقدان الشهية وآلام المفاصل وظهور نتوءات حمراء على بشرتك.

التهاب الجسم

كشف بعض الخبراء أن حبوب منع الحمل قد تزيد من خطر الإصابة بالتهاب الجسم، والذي يمكن أن يسبب بعض المشاكل الصحية مع مرور الوقت، هذا وقد يفسر ذلك أيضًا سبب زيادة حبوب منع الحمل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما قد يؤدي الالتهاب إلى الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك بعض أنواع السرطان أو التهاب المفاصل.

ارتفاع ضغط الدم

بالنسبة لبعض السيدات، قد تسبب حبوب أو لصقات منع الحمل ارتفاع ضغط الدم لديهن، كما حذر الخبراء من أن اعتماد السيدات فوق الـ 35 عامًا على حبوب منع الحمل لفترة طويلة، يعزز خطر الإصابة بالجلطات، خاصة إذا كنّ مصابات بأمراض القلب أو السكري أو أصبن بها سابقًا.

حصى المرارة

تزداد احتمالية الإصابة بحصى المرارة، لدى بعض السيدات في الأربعين من عمرهن واللواتي اعتمدن أو لا يزلن يعتمدن على حبوب منع الحمل لفترة طويلة، لذا يفضل اجراء الفحوصات بشكل دوري للتأكد من عدم الإصابة بحصى المرارة.

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