حين كنت في بداية زواجي مرّت عدة أشهر دون حدوث حمل، وقد كان الأمر مهمًا جدًا بالنسبة لي، فقد كان الجميع يسأل هل تنتظرون شيئًا؟ أليس هناك شيء في الطريق؟ وكانت هذه الأسئلة كلها تؤرقني، وأشعر حيالها أن بي مشكلة ما، لكن لحسن الحظ أني طبقت بعضًا من النصائح التي أخبرتني بها والدتي حين سألتها قائلة في خجل: لحدوث الحمل ماذا أفعل بعد إتمام العلاقة الزوجية؟ وسأطلعكم بما أخذت منها في جعبتي.

لحدوث الحمل ماذا أفعل بعد إتمام العلاقة الزوجية؟

يحدث الحمل في الطبيعي حين تنتقل الحيوانات المنوية إلى البويضة ثم يحدث الإخصاب، وإذا أرادت أي أنثى أن ترفع من فرصة حدوث حمل، فكل ما عليها هو ضمان حدوث هذه العملية بشكل أفضل، ويتم هذا عبر مجموعة من ال نصائح لحدوث حمل سريع .

دعم وصول الحيوانات المنوية للبويضة بأمان عبر الاستلقاء على الظهر، ويُمكنك أيضًا دعم الحوض بوضع وسادة أسفل الوركين، فيما يلي العلاقة الحميمية.

يُمكنك أيضًا تجربة رفع القدمين بزاوية 30 درجة للأعلى، وعليك أن تمتنعي تمامًا عن الحركة، إذ يُساعد هذا على منحك فرصة أكبر للحمل.

من الأفضل أن تكون المدة التي تبقيّنها في السرير هي 20 دقيقة على الأقل، ومن الأفضل أن تستمر إلى نصف ساعة.

ما هي الأمور التي لا تؤثر بفرصة الحمل؟

رغم أن هناك بعض الأمور التي شأنها زيادة فرصتك في الحمل، لكن هناك بعض الأمور الأخرى التي تُخيف السيدات، ولكنها لا تؤثر؛ لذا لا داعي لأن تدرجيها ضمن قائمة نصائحك لحدوث الحمل ماذا أفعل بعد العلاقة الزوجية؟

الاستحمام بعد العلاقة الحميمية ليس مشكلة أبدًا، فعلى الرغم من أنه يُزيل بواقي السائل المنوي، إلا أن الكثير منها يكون قد سبح سريعًا بالفعل داخل الرحم، وعرف طريقه بالفعل.

كذلك التبول لا يُزيل الحيوانات المنوية، هذا لأن مصدره ليس المهبل، فلا يُزيل منه شيئًا، بل يسير في مجرى البول الواقع فوق المهبل.

إذا وجدت بعضًا من الإفرازات على ملابسك أو ورق الحمام، والتي هي السائل المنوي، فلا داعي للقلق، فهذا لا يعني أنه ليس هناك الكثير منه قد دخل إلى الرحم بالفعل، والآن يقطع الخُطى بقناتي فالوب نحو البويضات.

أهمية وقت الإباضة لحدوث الحمل

الإباضة هو الوقت الذي تُخلق به البويضة في رحم الأنثى، ومن ثم يكون في حالة استعداد تام للتخصيب ومن ثمّ حدوث الحمل، لذا من الضروري جدًا حساب وقت حدوث الإباضة، لممارسة الجماع بيومه تحديدًا وكذلك قبله بخمسة أيام دونما انقطاع.

فالبويضة حين تتحرك من المبيض تبقى في قناة فالوب ما يقرب من 12 ساعة وحتى 24 ساعة، وأمّا عن الحيوان المنوي، فله القدرة على البقاء حيًا في جسد المرأة لما يقارب خمسة أيام، لهذا السبب يُفضل ممارسة الجماع قبل التبويض بهذه المدة تحديدًا، هذا من أهم قائمة نصائح لحدوث الحمل ماذا أفعل بعد انتهاء العلاقة الزوجية، أن تحسبي في كل مرة كم بقي على موعد تبويضك، وتعلمي أن عليك إعادة الكرة في الغد إذا كان قريبًا.

حساب وقت الإباضة

إضافة لقائمة لحدوث الحمل ماذا أفعل بعد إتمام العلاقة الزوجية؟ عليك أيضًا الاهتمام بالوقت المثالي الذي تقومين فيه بهذه العلاقة، ويذكر على ألسنة الأطباء أن الدورة الشهرية تستمر لمدة 28 يوم، والتبويض يكون سابقًا لدورة الحيض القادمة بحوالي 14 يوم، ولأن هذا التوقيت ليس ثابتًا لدى جميع النساء؛ نتيجة اختلاف طول الدورة الشهرية لديهنّ، فيُمكنك وقتها معرفة ذلك خلال أعراض فترة التبويض التي تظهر على جسدك.

تظهر كثير من التغيرات في المهبل، الأكثر وضوحًا لك هو الإفرازات المهبلية، والتي غالبًا ما تكون مطاطية شفافة، وحين تنتهي فترة الإباضة تتحول إلى إفرازات سميكة أكثر، وذات شفافية أقل، كما أنها تقل إلى أن تكون غير ملحوظة.

في أيام الخصوبة تكون درجة حرارة الجسم مرتفعة قليلًا، يُمكنك البدء في قياس درجة حرارتك يوميًا قبل النهوض من الفراش، وفي الأيام التي تزيد درجة حرارتك فيها عن المُعتاد فمن المرجح بدرجة كبيرة أن تكون فترة تبويضك.

يوجد كذلك مجموعة من الأدوات الطبية التي تختبر وقت الإباضة عن طريق تحليل سريع للبول، ويكتشف ذلك عبر الكشف عن مستوى الهرمونات، وهي شبيهة بتلك المُستخدمة في الكشف عن الحمل.

كيف أزيد من فرصة الحمل؟

كنت مثلك تمامًا أسأل لحدوث الحمل ماذا أفعل بعد إتمام العلاقة الزوجية؟ إلى أن اكتشفت أن هذا وحده لا يكفي، وهناك بضعة أمور من واجبي فعلها هي الأخرى كي أزيد من فرصتي في الحمل، وأحيطك بها علمًا.

كلما كانت عدد مرات حدوث العلاقة الحميمية أكثر، كانت فرصة الحمل أكبر، فمن الأفضل أن تكون يوميًا أو كل يومين على أن يكون ذلك مكثفًا بأيام الإباضة.

من الأفضل المحافظة على الوزن، فهذا له عامل كبير جدًا في حدوث الحمل، إذ يُقلل الوزن المضبوط من مشاكل الإباضة.

يُفضل الابتعاد عن التدخين، حيث يؤثر على الخصوبة بشكل واضح، كما أنه إذا حدث حمل في وقت لاحق فإنه يؤثر على صحة الجنين.

إن أي شخص يأمل في الإنجاب يجب أن يتوقف عن المشروبات الكحولية تمامًا، سواء قبل الإنجاب أو بعده.

الكافيين كذلك يؤثر على الخصوبة، لكن إذا كانت الكمية 200 ملغم منها فأقل، فلا بأس في هذا، أمّا الكميات الكبيرة فشأنها أن تؤثر عليك، وهو ما يزيد عن كوبين في اليوم بالتقريب.

الرياضة والوزن الصحي شأنه أن يُساعدك في جعل الإباضة تتم بشكل منتظم، إلا أن المبالغة في التمرينات الشاقة قد تحد من هذا، بمعدل يزيد عن خمس ساعات في الأسبوع.

إذا كنت تعانين من أية مشاكل في المهبل فمن الأفضل حلها أولًا، سواء الجفاف أو الالتهابات، فهي تؤثر جدًا على استقباله للحيوانات المنوية، كما عليك الامتناع عن استخدام الصابون في هذه المنطقة.

ليس من الجيد أن يستخدم الزوج المزلقات، فبعضها يُعيق من حركة الحيوانات المنوية في المهبل، ما يُقلل من فرصة حدوث الحمل، ومن الأفضل لكلاهما اللجوء إلى الأنواع الطبيعية إذا لزم الأمر، مثل زيت الزيتون أو جوز الهند.

يجب إجراء تحليل لنسبة الحديد في الجسم، هذا لضمان قدرتك على الحمل من الأساس.

تجنبي المياه الساخنة أثناء الاستحمام.

من أكبر الأخطاء التي يرتكبها الأزواج هو اتباع وضعية واحدة في الجماع، فأحيانًا يكون استقبال رحم السيدة للحيوانات المنوية بشكل مختلف عن هذا الوضع، لذا من الواجب تجربة أكثر من وضع لضمان حدوث حمل.

ماذا على الرجل أن يفعل لحدوث حمل أسرع؟

كما عليك أن تعرفي الإجابة على لحدوث الحمل ماذا أفعل بعد إتمام العلاقة الزوجية؟ على الرجل هو الآخر أن يهتم بمعرفة الأمور التي عليه الحذر منها كي يزيد من فرصتكما في الإنجاب، فهي مسألة مشتركة بينكما.

التأكد من صحة الحيوانات المنوية، تارة بإجراء تحليل للتأكد من سلامتها، وأخرى بتناول ما يكفي من الغذاء ما يضمن له صحة أفضل، والتي تؤثر بالطبع على حياته الجنسية.

الابتعاد عن الملابس الضيقة؛ إذ تؤثر على عدد الحيوانات المنوية.

أجريت دراسة أثبتت أن الرجال الذين يضعون الهاتف في جيب البنطال، أو يستخدمون السماعات بدلًا من الحديث في الهاتف، تقل فرصتهم في الإنجاب؛ لأن حيواناتهم المنوية تكون ذات جودة أقل بكثير.

الابتعاد عن المأكولات ذات النسبة الكبيرة في الصويا، إذ تؤثر على عدد الحيوانات المنوية في السائل المنوي.

الابتعاد عن الضغط، ومحاولة الفصل بين علاقته بزوجته ومشاكل العمل، فهذا يؤثر جدًا على كلاهما.

متى نزور الطبيب حينما يتأخر الحمل؟

إذا كنت تتبعين كافة نصائحي التي توصلت إليها عقب قائمتي المدرجة تحت لحدوث الحمل ماذا أفعل بعد إتمام العلاقة الزوجية؟ ونصائحي لحمل أسرع، ولم يحدث كذلك، سيكون هنا عليك زيارة الطبيب لتحديد سبب المشكلة.

لا يجب أن تتم الزيارة سوى حين يمر عام على الأقل من ممارسة العلاقة الحميمية دون أساليب الوقاية.

إذا كنت قد بلغت 35 سيكون عليك هنا استشارة الطبيب حول موضوع الخصوبة.

إصابة الزوج بأي من المشاكل الجنسية، والتي تمنع إقامة علاقة سليمة أو كاملة.

حدوث أي اضطراب في الدورة الشهرية يعني مشاكل في الإباضة عليك حلها لتتمكني من الإنجاب.

كنت مثلك تمامًا، أسأل جميع قريباتي وصديقاتي والطبيبات لحدوث الحمل ماذا أفعل بعد إتمام العلاقة الزوجية؟ إلى أن اكتشفت أن هذا ليس المُسبب الوحيد للحمل، وأن هناك مجموعة كبير من النصائح عليّ اتباعها، وآمل أن أكون قد نقلت لك هذا بشكل وافٍ.