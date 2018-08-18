أطباق احتفالية: لحم كتف الماعز بالأرز والمكسرات

لحم كتف الماعز بالأرز والمكسرات طبق شهي للضيوف في العيد... وتطبيقه سهل ايضا...

المقادير:

1 كتف غنم

1 كيلو أرز بسمتي

1 كوب سمن

1 بصلة كبيرة

10حبات هيل

½ ملعقة كمون

1 ملعقة ملح

1 ملعقة زعفران

عصير ليمونة

1 ملعقة قرفة

الطريقة:

يغسل الكتف جيداً ويسلق في الماء المغلي مع التوابل العطرية حتى ينضج ثم يرفع من المرق.

يضاف السمن، الهال والزعفران إلى المرق ويترك حتى يغلي لمدة 10 دقائق.

يضاف الأرز المغسول إلى المرق ويترك على النار حتى ينضج.

يفرم البصل ويضاف اليها القرفة، الملح، الكمون وعصير الليمون ويوضع على الكتف كله ويفرك بالخليط واتركيه لمدة 10

دقائق.

يحمّر الكتف في السمن حسب الرغبة.

يحضر طبق التقديم ويوضع الأرز الناضج ثم يوضع فوقه الكتف ويقدم مع المكسرات.