لحية أم بدون لحية؟ حضّر شفرة الحلاقة واتّبع الموضة!

في الماضي البعيد كانت الموضة شوارب بدون لحية، ثم تطورت للحية خفيفة، بعد ذلك ظهرت السكسوكة، ثم بعدها لا شارب ولا لحية، وفي عامنا الحالي عادت موضة الشوارب أو اللحية الكثيفة!

للشباب والرجال المتابعين لآخر صيحات موضة الشوارب واللحى، عليكم أن تبقوا مستعدون لكل جديد ... والله يستر من الموضة الجاي!

عزيزي الشاب، عليك أن تعرف ماذا يناسبك من كل هذا، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار شكل وجهك، تدويرة رأسك وذقنك، لون بشرتك، وفيما اذا كان قد نما الشعر على جميع أنحاء منطقة اللحية. فبعض الشباب بطبيعتهم لا ينمو لهم لحية وشارب كثيفين، أو يكون هناك مناطق فارغة من الشعر، لذا قم بعمل "ستايل" يليق بك.

وبما أنّ شكلك يهمك ويجب أن تظهر بأجمل حُلّة، اختر نظارات طبية أو شمسية مناسبين لستايل لحيتك أيضاً. وفي السطور التالية نشارك معك أشكال اللحى وأنواعها:

- اللحية القصيرة:

ننصحك بعمل هذا الستايل من اللحية اذا كنت تعمل في مجال البزنس والشركات والبنوك، فهي مرتبه، مجذّبة، وذات مظهر رسمي. والنظارات التي في الصورة هي أفضل ما يمكن لبسه مع هذا النوع من اللحى.

- اللحية الكثيفة المرتبة:

هذا النمط من اللحية مناسب للشباب الذين يمتلكوا ذقون عريضة، وستظهر أجمل اذا كانت قصة شعرك أقصر من طول لحيتك.



- اللحية الكثيفة العشوائية:

تلك التي تغطي منطقة الخدين بشكل كامل مع شوارب طويلة أيضاً. هي جريئة وأيضاً هي صيحة الـ 2016 للشباب. رائعة مع اللباس الكاجوال وتسريحة شعر قصيرة.

- السكسوكة:

هي ليست موضة في الوقت الحالي لكنها مناسبة للشباب الكلاسيكيين الغير متابعين لما يحدث في عالم الموضة الرجالية. لا ننكر بأنه أنيقة وجذّابة. بعض الأشخاص لا يليق بهم الّا السكسوكة.



- الشارب:

ما كان موضة في القرن الماضي قد عاد الى عامنا الحالي وهو الشارب! أنيق سهل التنسيق رسمي الاطلالة وتحبّه الفتيات.



ومن خبير قسم الأناقة والأزياء في موقع البوابة .. نعيماً!

الشتائم بين الشباب كثرت ولكن هناك فوائد!

نصائح للرجال لاختيار الببيونة المناسبة في المناسبات!

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل ما هو جديد: