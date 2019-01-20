النساء يفضلن الرجال الملتحين: دراسة

هل الرجال الملتحين أكثر جاذبية؟

أيها الرجال الأعزاء، يبدو أن وجود أو عدم وجود اللحية، يمكن أن يحسن أو يحطم حياتك العاطفية. من خلال النتائج التي توصلت إليها الدراسة ، تجد النساء أن الرجال ذوي شعر الوجه أكثر جاذبية من حليقي الذقن، ويعتقدن أيضا أنهن شركاء أفضل على المدى الطويل. ربما حان الوقت لبدء استثمار المزيد في زيت تطويل اللحية !؟

الدراسة

قام الباحثون في جامعة كوينزلاند باستفتاء أكثر من 8500 امرأة حول تفضيلهن لشعر الوجه وطلب منهن الإجابة عن مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالموضوع.

ثم تم تعديل صور الرجال باستخدام رسومات الكمبيوتر لتقديم مجموعة متنوعة من الملامح مع شعر الوجه الكامل أو مع لحية أو مع شوارب.

فوجدت الدراسة أن النساء يفضلن الرجال الملتحين على انهم أكثر توافقا للزواج وأن الرجال ذوي الذقون النظيفة أكثر ملاءمة لعلاقة عابرة.

كما جاء في التقرير ، إن "ملامح الوجه المثالية للذكور ، مثل عظام جبين وحاجب بارزة وفك قوي قد تشير إلى الصحة الكامنة ، في حين قد تشير اللحى إلى عمر الرجال والهيمنة الاجتماعية الذكورية. ومع ذلك ، يُنظر إلى الوجوه الذكورية على أنها أكثر جاذبية للعلاقات على المدى القصير من الوجوه الأقل رجولية ، في حين تُعتبر اللحية أكثر جاذبية من الوجوه النظيفة المشذبة للعلاقات طويلة الأمد. "

بعبارة أبسط ، يعتبر الأشخاص ذوو اللحى مزيجًا مثاليًا من السمات الذكورية والمؤنثة ، مما يجعلهم أكثر جاذبية على المدى الطويل. ولكن لا نستطيع ان نجزم بأن كل النساء يحببن شعر الوجه..