

ودرس الباحثون عمل الخلايا المناعية التي تنشط بعد لدغة البعوض، حيث يمكن أن يدمر الجهاز المناعي خلال أسبوع إذا كان عدد اللدغات كبيرا، مشيرين الى أن النشاط الخاص بالنظام المناعي بعد اللدغات أمر خطير على صحة الإنسان وفقا لمجلة (نجلكتد تروبيكال ديسيز).

اصنعيه بنفسك: علاج لدغة البعوض



وخلال التجارب، وجد الباحثون أن لعاب البعوض يمتزج مع هيكل النظام المناعي بعد اللدغة الأولى، حيث يمكن للملاريا وحمى الضنك وغيرها من الأمراض اختراق الجسم.



وقال الأستاذ في كلية بايلور للطب في الولايات المتحدة الأميركية ريبيكا ريكو-هيس، إن عشرات الآلاف من البشر يموتون من لدغات البعوض، مؤكدا أن الأعداد الكبيرة من الفيروسات تجعل من الصعب دراسة الحالة في المختبرات على البشر، بينما الدراسة على الحيوانات غير مجدية.





لمزيد من صحتكِ وجمالكِ:

كيف نعالج لدغة البعوض في المنزل؟