علماء: لدغة البعوض تدمر النظام المناعي البشري
عشرات الآلاف من البشر يموتون من لدغات البعوض
قال علماء إن لدغات البعوض تثير رد فعل تحسسيا لدى الأشخاص على خلفية ضعف نظام المناعة تؤدي إلى الإصابة بالتهابات مختلفة قد تؤدي لإصابة الإنسان بأمراض خطيرة متنوعة.
ودرس الباحثون عمل الخلايا المناعية التي تنشط بعد لدغة البعوض، حيث يمكن أن يدمر الجهاز المناعي خلال أسبوع إذا كان عدد اللدغات كبيرا، مشيرين الى أن النشاط الخاص بالنظام المناعي بعد اللدغات أمر خطير على صحة الإنسان وفقا لمجلة (نجلكتد تروبيكال ديسيز).
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وخلال التجارب، وجد الباحثون أن لعاب البعوض يمتزج مع هيكل النظام المناعي بعد اللدغة الأولى، حيث يمكن للملاريا وحمى الضنك وغيرها من الأمراض اختراق الجسم.
وقال الأستاذ في كلية بايلور للطب في الولايات المتحدة الأميركية ريبيكا ريكو-هيس، إن عشرات الآلاف من البشر يموتون من لدغات البعوض، مؤكدا أن الأعداد الكبيرة من الفيروسات تجعل من الصعب دراسة الحالة في المختبرات على البشر، بينما الدراسة على الحيوانات غير مجدية.
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