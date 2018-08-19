"لسان حماتي" هذه النبتة من النباتات القادرة على تطهير جو المنزل

"لسان حماتي" هي من النباتات القادرة على تطهير جو المنزل وإزالة السموم منه تسمى أيضاً بـ "نبتة غرفة النوم" لأنها من النباتات القليلة التي تفرز أوكسجين في الليل تزرع بكثرة في الخليج وتحتمل الحرارة بجدارة.

لسان الحماة هي النبتة الأفضل لغرفة نومنا لأنها فعالة جداً في تحرير غاز الأكسيجين وامتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون خلال الليل خلافاً لباقي النباتات التي تقوم بهذه العملية نهاراً.. لهذا يمنحنا وجود هذه النبتة في غرفة نومنا استرخاءً كبيراً ونوماً عميقاً، بالإضافة لكون نبتة لسان الحماة من أفضل النباتات في امتصاص غازات الفورمالدهيد المسرطنة.. وهي نبتة سهلة النمو لا تحتاج للكثير من العناية والإهتمام.

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