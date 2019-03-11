تمارين لشد ترهل المؤخرة

المؤخرة المشدودة من علامات الجمال والأنوثة

أصبحت المؤخرة المشدودة من علامات الجمال والأنوثة، فالمؤخرة المترهلة من عيوب القوام المزعجة، خاصة أن الأمر غير مرتبط بالوزن، فهناك سيدات يعانين الوزن الزائد إلا أنهن لهن مؤخرة مترهلة تفسد إطلالاتهن أكثر من زيادة الوزن نفسها.

وما أكده موقع «فيتنيس» أنه لا يوجد حل للمؤخرة المترهلة سوى ممارس الرياضة، ولكن أي نوع من التمارين الرياضية يركز على عضلات المؤخرة؟

وقال الموقع المعني بالقوام السليم، أن أفضل نوعين من التمارين الرياضية لشد المؤخرة هما: تمرين القرفصاء squats، والجسر أو bridge.

تمرين القرفصاء:

وهو من أقوى التمرينات الرياضية التي تؤثر على عضلات الجزء السفلي بشكل عام، سواء المؤخرة أو الفخذين، وينصح الموقع بممارسة تمرين القرفصاء 3 مجموعات كل مجموعة مكونة من 10 مرات، يومياً، ويمكن تغيير طريقة القرفصاء في كل مجموعة، أو الاعتماد على طريقة واحدة.

تمرين الجسر:

ويركز هذا التمرين على عضلات المؤخرة حتى إن نتائجه تظهر سريعاً بعد الأسبوع الأول من ممارسته، ويعتمد هذا التمرين على الاستلقاء أرضاً مع رفع المؤخرة من الأرض، وشد الرجلين لأعلى بالتناوب، ويفضل ممارسته بعد تمرين القرفصاء وبنفس عدد المجموعات.

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