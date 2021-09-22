لصاحبة المشروع الصغير .. كيف تحمي حقوق الملكية الفكرية؟

مهما كان مشروعك الخاص صغيرا فإن حماية حقوق ملكيته الفكرية مهم جدا ولا يستهان به! فـ بالإضافة إلى أن حقوق الملكية الفكرية تحمي الأصول الغير الملموسة لهذا المشروع وتسمح له بالإستفادة من الإبداعات والإبتكارات التي يتضمنها؛ فإن المحامية "آن شارلوت" توضح وبناء على عدة دراسات أن المشاريع التي تستثمر وتحمي حقوق ملكيتها الفكرية لديها عائدات أعلى ب 30٪ من المشاريع الأخرى!

ما هي الملكية الفكرية؟

هي الأصول الغير ملموسة والتي يتم إنشاؤها من خلال الفكر وتشمل ملكية حقوق التأليف والنشر، الأعمال الأدبية والفنية، الملكية الصناعية والمؤشرات الجغرافية.

كيف يمكنك حماية حقوق ملكيتك الفكرية؟

قد تختلف إجراءات تسجيل الحقوق الفكرية من بلد لآخر إلا أن جميع هذه البلدان تشترك في المبادئ والسمات الرئيسية لهذه الإجراءات، وذلك من خلال مؤسسات الملكية الفكرية المؤهلة لمنح هذه الحقوق وتسجيلها، ولكن قبل أن تبدئي بإجراءات توثيق حماية الحقوق الفكرية، نوصيكي بما يلي:

ادرسي النظام القانوني لبلدك والذي يحكم حماية حقوق الملكية الفكرية.

إستعيني بـ محامي متخصص في مجال حماية الحقوق الفكرية، حيث يمكنه تقديم المشورة لك عن أي ميزات أو إعفاءات من الممكن أن تُقدّم للمشاريع الصغيرة مثل خفض التكاليف.

ابحثي عن مؤسسات حماية حقوق الملكية الفكرية محليا واختاري منها ما يتناسب ويتوافق مع مشروعك لتوثيقها، ويفضل أن تشمل هذه المؤسسة خدمة تجديد الملكية الفكرية.

احرصي على أن تشمل هذه المؤسسة جميع خدمات الملكية الفكرية مثل التسجيل، تقديم المشورات، منح التراخيص والمقاضاة.

هناك معلومات مهمة جداً يجب أن تطلعي عليها من هذه المؤسسة مثل الحقوق التي سيتم منحها لك، مدة حماية المشروع، تصنيفات المشروع التي تضمنها الملكية الفكرية، حماية الملكية دُولياً وغيرها من المعلومات التي قد تؤثر لاحقاً على مشروعك.

طالما أن جميع المعطيات الآن بين يديكِ فإن الطريق مفتوح لك لتمتلكي مشروعك الخاص بكل قوة.

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