مجموعة أغذية طبيعية فعالة جداً لعلاج الصداع

اليانسون له خصائصه الرائعة في تهدئة آلام الصداع النصفي

يعاني الكثيرين من نوبات الصداع وتداعياتها المزعجة والتي تعود لأسباب عديدة وكثيرة أشهرها الصداع النصفي بدرجاته المختلفة والذي يصيب النساء عادةً بنسبة أكثر من الرجال.

فهل تعانين من آلام الصداع المزعجة والتي قد تؤثر بالفعل على سير حياتك وأعصابك وأدائك خاصةً إذا ماكانت نوبات الصداع متكررة.



سنعرفك اليوم إذاً على مجموعة أغذية طبيعية فعالة جداً في التخفيف من حدة هذه الآلام وعلاجها.



زيت الخزامى:

يعرف نبات الخزامى برائحته الرائعة وفعاليته الكبيرة في علاج الصداع، لذا يمكنك استخدامه عن طريق إضافة بضع نقاط منه إلى كوب من المياه الساخنة واستنشاق رائحته أو مسح الجبين به.



اليانسون:

اليانسون أيضاً له خصائصه الرائعة في تهدئة آلام الصداع النصفي بشكل كبير خاصةً وأنه يحتوي على خصائص مشابهة لتلك الموجودة في الأسبيرين.



زيت النعناع:

يعالج زيت النعناع الصداع الناجم عن التوتر والقلق. يمكنك مسح بضع نقاط منه على الجبين للحصول على المزيد من الاسترخاء والراحة.



الريحان:

الريحان أيضاً له خصائصه المهدئة للصداع الناجم عن التوتر. فهو يمنح العضلات المزيد من الراحة والاسترخاء.



بذور الكتان:

تحتوي بذور الكتان على نسبة كبيرة من أحماض أوميغا 3 الدهنية ولذلك فهي فعالة جداً في علاج الصداع الناجم عن التهاب ما.

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