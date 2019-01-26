لغة الجسد يمكن أن تعكس قوة شخصيتك

لا شك أن المجتمع الذي نعيش به يلزمنا في أحيان كثيرة بالالتزام ببعض السلوكيات والاخلاقيات العامة، ومنها على سبيل المثال تبادل التحية مع الآخرين، خفض الصوت في الأماكن العامة، احترام خصوصية الآخر الخ، التي من شأنها عكس انطباع جيد وايجابي عنك يترجم في أمور عديدة، منها مهنية وأخرى عاطفية.

ويقول خبراء الاتيكيت بأن استخدام لغة الجسد بالطريقة الصحيحة في الوقت المناسب تزيد الشخصية جاذبية وقوة. تعالوا نتعرف على أهم هذه الخطوات:

صافحي الآخرين بحزم إذ يُعتبر الأشخاص ذوي المصافحة الضعيفة سلبيين وعديمي الثقة بأنفسهم. وبالتالي من المهم جداً أن تعززي ثقتك بنفسك امام الاخرين وتقوي شخصيتك وتفرض حضورك واحترامك.

‎احترمي المسافات، فالوقوف على مقربةٍ من الآخرين يجعلهم يشعرون بعدم الارتياح.

‎لا تقفي وأنتم تغطين جسمك بيديك، خصوصا أنها دلالة على أنّك متوتّرة وغير متأكد من نفسك وبالتالي ينعكس سلباً على صورتك الاجتماعية واحترام الاخرين لك.

تجنّبي كتف اليدين أو وضعها في الجيب فهذا دليل على أنكم منغلقة، علماً أنه من الضروري جداً ان تبرزي شخصية مرحة ومنفتحة لما من شأن ذلك أن يساعدك على توسيع شبكة العلاقات الاجتماعية لديك.